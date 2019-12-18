Esad İdlib’i bombaladı: 14 ölü

Rejim güçleri dün öğle saatlerinden itibaren Bidama beldesi ile Maasaran, Maar Şemşe, Maar Şimarin, Kenayes, Tel Mennis, Deyr Şarki, Maar Şurin, Gadefe köylerine saldırılar gerçekleştirdi. Ölenler arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi. Saldırıların ardından çok sayıda sivil, Türkiye sınır hattı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtı bölgesine doğru göç etmeye başladı. Maar Şurin köyüne pazar günü de rejim güçleri ve Rus savaş uçakları saldırı düzenlemiş, 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.