Esad, İdlib’de ateşkesten çekildi
KAZAKİSTAN’da geçen hafta Astana görüşmeleri yapıldığı sırada Şam rejimi tarafından İdlib bölgesinde ilan edilen ateşkes üç gün bile sürmeden bozuldu.
Suriye resmi haber ajansı SANA, ateşkes emrini Beşar Esad’ın verdiğini duyururken, karara gerekçe olarak, silahlı muhaliflerin cephe hattında bulunan ağır silahları 20 km geriye çekmeyi reddetmeleri ve saldırılara devam etmeleri gösterildi. Ateşkesin bozulmasının ardından, rejim güçlerinin havadan ilk vurduğu yerleşim birimi Han Şeyhun oldu. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, “Gelişmeleri tedirginlikle izliyoruz. Bölgedeki sivil halkı düşünerek tüm ilgili tarafları uluslararası kurallar çerçevesinde üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz” dedi. KAZAKİSTAN’da geçen hafta Astana görüşmeleri yapıldığı sırada Şam rejimi tarafından İdlib bölgesinde ilan edilen ateşkes üç gün bile sürmeden bozuldu. Suriye resmi haber ajansı SANA, ateşkes emrini Beşar Esad’ın verdiğini duyururken, karara gerekçe olarak, silahlı muhaliflerin cephe hattında bulunan ağır silahları 20 km geriye çekmeyi reddetmeleri ve saldırılara devam etmeleri gösterildi. Ateşkesin bozulmasının ardından, rejim güçlerinin havadan ilk vurduğu yerleşim birimi Han Şeyhun oldu. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, “Gelişmeleri tedirginlikle izliyoruz. Bölgedeki sivil halkı düşünerek tüm ilgili tarafları uluslararası kurallar çerçevesinde üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz” dedi. Rus üssüne saldırı girişimiİdlib’de ateşkesin bozulmasıyla, Lazkiye’de yer alan Rusya’nın Hmeymim üssüne yönelik saldırı düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, dün 14.30 sularında üsse doğru 3 kontrolsüz füze atıldığını, ancak füzelerin üsse ulaşmadan yakındaki Ruaysed Afif kasabasına düştüğünü duyurdu. Suriyeli yetkililer de, bu yerleşim biriminde 4 sivilin yaralandığını aktardı. Rus üssünde herhangi bir hasar olmadığı kaydedildi.
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