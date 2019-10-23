Esad İdlib sınırında
TÜRKİYE ve Rusya liderlerinin dün Soçi’de Suriye’deki son durumu masaya yatırmaya hazırlandığı saatlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın da muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetinin sınırına gittiği bildirildi.
Ağustos ayında Suriyeli muhaliflerden ele geçirilen Hobeit’e giden Esad, İdlib’deki savaşın Suriye’deki kaosu bitirmede belirleyici olacağını söyledi. Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi kabul edilen İdlib, beş ay boyunca Esad rejimi ve destekçileri tarafından bombardımana tutulmuş, yüzlerce kişi ölmüştü. Türkiye’nin Rusya nezdinde girişimiyle 31 Ağustos’ta ateşkes ilan edilmişti.
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