"Esad girerse Türkiye'nin hedefi olur"

Musa, France 24 televizyonunda Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esad rejiminin Doğu Guta'ya düzenlendiği saldırıları kınadıklarını vurgulayan Musa, Türkiye'nin, Suriye'de yaşanan trajediyi çok yakından bildiğini söyledi.

Musa, Rusya'nın bu saldırıların suç ortağı olmadığını düşündüğünü belirterek, Suriye'nin, Türkiye sınırında güvenliği sağlayamadığını ifade etti.

Suriye'den özellikle Afrin'den Türkiye'ye 700 roket atışının yapıldığını hatırlatan Musa, "YPG bir terör örgütüdür. PYD/YPG, DEAŞ kadar suçludur." ifadelerini kullandı.

Musa, "DEAŞ ile mücadele etmek, başka bir terör örgütü ile iş birliğini haklı göstermez." ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin PYD/PKK ve aynı zamanda DEAŞ ile mücadele ettiğini, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 bin DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsattı.

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü operasyonda PYD/PKK ile mücadele ettiğini vurgulayan Musa, Türkiye'nin, teröristlerin Avrupa'ya akışını da engellemeyi amaçladığını belirtti. Büyükelçi Musa, "Suriye askerleri (Esad rejimi) Afrin'e PYD'yi desteklemek için gelirlerse bizim hedefimiz olur." ifadesini kullandı.