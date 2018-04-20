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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.04.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Esad Fransa'nın verdiği onur nişanını iade etti

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Esad Fransa'nın verdiği onur nişanını iade etti

Suriye Devlet Başkanı Esad, 2001 yılında kendisine verilen onur nişanını Fransa'ya geri gönderdi. Fransa nişanı geri almak için girişim başlattığını açıklamıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın 2001 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın kendisine verdiği onur nişanını geri verdiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında Fransa'nın en yüksek düzeyli nişanı olan ve Esad'a takdim edilen 'Büyük Haç' şeklindeki 'Legion d'honneur'un Suriye'de Batı Avrupa ülkelerini temsil eden Romanya Büyükelçiliği vasıtasıyla geri gönderildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada "Teröristleri destekleyen ABD'nin takipçisi ve kölesi bir ülkeye ait nişanı takmak Devlet Başkanı Esad için bir onur değil" dendi.

FRANSA GERİ ALMAK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin nişanı geri almak için girişim başlattığı belirtilmişti.

Daha önce Mussolini, Çavuşesku ve Kaddafi gibi isimlere de verilen nişanı, Napolyon Bonapart'ın 1802'de kurdurduğu asker ve sivillerin yer aldığı bir kurum veriyor. Büyük Üstad ve Büyük Şansölye tarafından idare edilen kurumun, 400'e yakın çalışanı bulunuyor.

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