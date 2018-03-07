Esad Doğu Guta'da ilerliyor

Suriye'de Esad rejimi ve destekçileri, 3 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararını hiçe sayarak, Rusya'nın hava desteğiyle kara harekatı başlatmıştı.

Doğudan batıya doğru ilerleyen rejim güçleri, Şifoniye beldesinin yanı sıra Beyt Sava beldesinin büyük kısmını ele geçirdi, Misraba beldesinin orta kısmına ulaştı.

Rejim ve destekçileri, yeni ele geçirdikleri bölgelerden yaklaşık 2 kilometre daha ilerleyerek Haresta ilçesine ulaşması halinde Doğu Guta bölgesini ikiye ayırmış olacak.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu dün, Esad rejiminin Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeler gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.