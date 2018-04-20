Esad, DEAŞ’a 48 saat süre verdi
Suriye rejimi yanlısı El Vatan gazetesinin haberine göre Şam yönetimi, terör örgütü DEAŞ militanlarına, ellerinde tuttukları Şam yakınındaki bölgeyi terk etmeleri için 48 saat süre tanıdı.
Haberde “Öneriyi reddederlerse ordu ve diğer destek güçler örgütün bölgedeki varlığına son vermek için askeri operasyon başlatmaya hazır” diye haber geçti.
DEAŞ’ın elindeki bölge, Şam’ın güneyindeki Yarmuk Filistin kampı ile el Hacer el Eswad bölgesine yakın.
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