Esad: Bağdadi gerçekten öldürüldü mü
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransız Paris Match’e konuştu.
Esad, “Suriye devletinin kontrol ettiği yerlerdeki tüm teröristler Suriye yasalarına tabi olacak ve Suriye yasaları terörizmle ilgili olarak açıktır. Terörizm konusunda uzmanlaşmış mahkemelerimiz var ve yargılanacaklar” dedi.
DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili olarak da Esad, “Bunu (Suriye’nin ABD’ye Bağdadi hakkında istihbarat sağlayıp sağlamadığı konusu) ne zaman gündeme getirseler gülüyorum. Sorulması gereken çok daha önemli bir soru var: Bağdadi gerçekten öldürüldü mü? ABD’liler tarafından sahnelenen bu ‘etkileyici oyun’ gerçekte meydana geldi mi” ifadelerini kullandı.
Trump’ın Bağdadi’nin öldürülmesi sonrası Suriye’ye de teşekkür etmesiyle ilgili Esad, “Trump, DEAŞ liderinin yok edilmesine katkı nedeniyle Suriye’ye teşekkür ettiğinde şaka yaptı. Bu, Trump’ın şakalarından biri” dedi. Trump, Bağdadi’nin 26 Ekim’de öldürüldüğünü duyurmuş, operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak’a da teşekkür etmişti.
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