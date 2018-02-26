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    Esad ateşkes kararına rağmen tekrar saldırdı: 10 sivil öldü

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

    AFP haber ajansı, Suriye'de Beşar Esad rejiminin Doğu Guta bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında en az 10 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kısa süre önce Doğu Guta'da yaşanan insani kriz nedeniyle ülke genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes kararı almıştı.

    Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 9, toplamda ise 10 hayatını kaybettiği ifade edildi. 

    Doğu Guta'da bulunan Duma'da gerçekleştirilen saldırıda bir binanın tamamen yıkıldığı ifade edildi. 

    2013 yılından bu yana rejim güçlerinin kuşatması altında bulunan Doğu Guta bir haftadır rejim güçlerinin en yoğun saldırılarına hedef oluyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin son saldırılarda 130'u çocuk olmak üzere en az 530 sivilin öldürüldüğünü bildirdi. 2 bin 400 kişinin de yaralandığı Doğu Guta'daki hastaneler şiddetli bombardıman yüzünden hizmete ara vermek zorunda kaldı.

    İRAN VE SURİYE BOZUYOR

    İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, BMGK'da kabul edilen ateşkese rağmen Doğu Guta bölgesine yönelik saldırıya devam edileceği sinyalini vermişti. 

    İran ve Suriye rejiminin ateşkese uyacağını ancak "teröristlerin" bulunduğu Şam banliyösü gibi bazı bölgelerin ateşkesin konusu olmadığını söyleyen Bakiri, Batı'nın Suriye'de istikrar istemediğini, Şam'ın mahallelerinin "temizlendiğini" gördükleri için ateşkesi öne sürdüklerini iddia etmişti. 

    Ayrıntılar geliyor....

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , SON HABER
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