Esad ateşkes kararına rağmen tekrar saldırdı: 10 sivil öldü

Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 9, toplamda ise 10 hayatını kaybettiği ifade edildi.

Doğu Guta'da bulunan Duma'da gerçekleştirilen saldırıda bir binanın tamamen yıkıldığı ifade edildi.

2013 yılından bu yana rejim güçlerinin kuşatması altında bulunan Doğu Guta bir haftadır rejim güçlerinin en yoğun saldırılarına hedef oluyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin son saldırılarda 130'u çocuk olmak üzere en az 530 sivilin öldürüldüğünü bildirdi. 2 bin 400 kişinin de yaralandığı Doğu Guta'daki hastaneler şiddetli bombardıman yüzünden hizmete ara vermek zorunda kaldı.

İRAN VE SURİYE BOZUYOR

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, BMGK'da kabul edilen ateşkese rağmen Doğu Guta bölgesine yönelik saldırıya devam edileceği sinyalini vermişti.



İran ve Suriye rejiminin ateşkese uyacağını ancak "teröristlerin" bulunduğu Şam banliyösü gibi bazı bölgelerin ateşkesin konusu olmadığını söyleyen Bakiri, Batı'nın Suriye'de istikrar istemediğini, Şam'ın mahallelerinin "temizlendiğini" gördükleri için ateşkesi öne sürdüklerini iddia etmişti.

Ayrıntılar geliyor....