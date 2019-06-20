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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erol Akyavaş'ın ailesine hırsızlık şoku... Bu resimleri sakın almayın

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Erol Akyavaş'ın ailesine hırsızlık şoku... Bu resimleri sakın almayın

Ünlü ressam Erol Akyavaş’ın ailesinin İstanbul Kadıköy’deki evine giren hırsızlar sanatçıya ait üç tabloyu çaldılar. Tabloların yaklaşık 90 bin dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

ESERLERİ müzayedelerde satış rekoru kıran, çağdaş Türk resminin önde gelen isimlerinden Erol Akyavaş’ın ailesinin İstanbul Kadıköy’deki evine hırsız girdi. Yaklaşık iki ay önce gerçekleşen olayda sanatçıya ait üç eser hırsızlar tarafından çalındı. 1983 yılına ait 60x50, 1988 yılına ait 84x71 ve 1996 yılına ait 91x20 boyutlarındaki üç tablonun yaklaşık değerinin 90 bin dolar (526 bin TL) olduğu tahmin ediliyor. Polis, hırsızların evde kimsenin olmadığı sırada kapı kilidini kırarak içeri girdiklerini tespit etti. Evde parmak izi incelemesi yapan ekipler, bölgedeki kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Polisin parmak izi verileri ve kamera görüntülerinden hırsızların izine ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

Erol Akyavaşın ailesine hırsızlık şoku... Bu resimleri sakın almayın

ESERLERİ MÜZAYEDELERDE REKOR FİYATA SATILDI

Sanatçının 2012 yılında ‘Ene’l Hak’ adlı tablosu 2.2 milyon, 2013 yılında ’Kabe’ adlı tablosu 2 milyon 900 bin, 2014 yılında ‘Kuşatma’ tablosu 2 milyon 100 bin ve 2016’da ‘Fallen City II’ tablosu düzenlenen müzayedelerde 1 milyon 900 bin liraya satılmışlardı. Doğu sanatlarına ve özellikle de İslam sanatına duyduğu ilgi ile tasavvuf geleneğini sanatının merkezine yerleştiren Erol Akyavaş’ın Türkiye’deki retrospektif sergisi 2013 yılında İstanbul Modern’de açılmıştı.

Erol Akyavaşın ailesine hırsızlık şoku... Bu resimleri sakın almayın

1932 yılında İstanbul’da doğan Erol Akyavaş, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 1950 ve 1952 yılları arasında Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’ne misafir öğrenci olarak devam etti. Daha sonra Paris’te Fernand Léger ile André Lhote atölyelerinde çalışmalarını sürdürdü ve Paris’te “Cercle et Carré” grubuna katıldı. 1954 yılında ABD’ye gitti, Illinois Institute of Technology’de Ludwig Mies van der Rohe ve 1960 -1962 yıllarında Mimar Euro Saarinen ile mimari çalışmalarına devam etti. 1967’de New York’a yerleşti. 1950 yıllarından sonra New York, Cleveland, Roma, Milano, Bremen, Stuttgart, Londra, Berlin, Paris gibi şehirlerde kişisel sergiler düzenledi. 1960 yılında bir yapıtı MOMA’ya girdi, Bremen ve Stuttgart müzelerinde resimlerine yer verildi. Akyavaş 1999 yılında Amerika’da vefat etti.

Erol Akyavaşın ailesine hırsızlık şoku... Bu resimleri sakın almayın

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