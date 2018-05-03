Ermenistan’ı sarsan ezeli muhalif... Kim bu Paşinyan
Ermenistan’da iktidardaki Cumhuriyet Partisi’nin, önceki akşam meclisteki oylamada muhalif lider Paşinyan’ın seçilmesini engellemesi üzerine protestolar şiddetlendi. Eylemlerin başkenti kilitlemesi üzerine Cumhuriyetçiler, 8 Mayıs oylamasında Paşinyan’ı destekleme kararı aldı.
ERMENİSTAN’da önceki akşam parlamentoda başbakan seçilmesine izin verilmeyen muhalefetin lideri Nikol Paşinyan dün taraftarlarını tekrar meydanlara döktü. Erivan’daki ana cadde, meydanlar, metro istasyonu, havalimanı ve bazı bakanlıklar göstericiler tarafından abluka altına alındı. Hayat durma noktasına geldi. İktidar partisini pes ettiren Nikol Paşinyan son hamlesiyle yeniden gündemde.
Üç hafta öncesine kadar Paşinyan, parlamentoda küçük bir parti olan “Yelk”in (Çıkış) lideri olarak mecliste arka sıralarda oturan muhalif bir siyasetçiydi. 11 Nisan günü meclise gelerek kürsüden, “(Serj) Sarkisyan, sen verdiğin sözü tutmadın. Başbakan adayı oluyorsun” sözleriyle adeta havai fişek ateşleyerek meclisi duman altında bıraktı. Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün olmayan Sarkisyan, yetkisi arttırılmış başbakanlığa geçmeye hazırlanıyordu. Paşinyan, kamuflaj renkteki pantolon ve tişörtünü giyerek sokaklara çıktı.
50 KİŞİYLE BAŞLADI
İlk başta etrafında 50 kişiyle başkent Erivan’ın “Fransa” adlı meydanında boy gösterdi. Amacının 2008’den bu yana iktidarda olan Serj Sarkisyan’ı görevden uzaklaştırmak olduğunu ilan etti. 13 Nisan günü “Kadife Devrim” ilanını yaptığında ise çevresine artık 10 bin kişiyi toplamıştı. Sarkisyan’ın başbakanlık görevinden istifa ettiği 23 Nisan’a kadar bir gece bile evine dönmedi.
Paşinyan profesyonel bir isyancı. Ömrünün 42 yılından 20’sini rejime muhalefet ederek geçirdi. 2007’de Ermenistan parlamento seçimlerinde şiddete başvurmadan oturma eylemlerini gerçekleştirdi. 2008 yılındaki Ermenistan başkanlık seçimlerinden sonra yine meydanlara çıktı. Bu sefer protesto gösterileri kanlı bitti. 10 kişi polisle çatışmalar sırasında hayatını kaybetmişti. Bu olaylar nedeniyle iki yıl hapis yattı.
Af ile 2012’de özgürlüğüne kavuşan Paşinyan, Ermenistan’ın Sovyetler Birliği sonrası ilk devlet başkanı Levon Ter Petrosyan ile çalıştı. Asıl mesleği gazetecilik olan Paşinyan, Petrosyan’dan siyasi entrikaları öğrendi. Bu tarihten sonra Serj Sarkisyan’a muhaliflik, mesleği haline geldi.
HALKTAN BİRİ İMAJI
Halk arasında “Ermeni Che Guevara” lakabı giderek yaygınlaşıyor. Kendisi ise “Ben Nelson Mandela gibiyim” diyor.
Siyasette planlı yürüyor. Cezaevinden çıkar çıkmaz parlamento seçimlerine aday olmuş ve kazanmıştı. Serj Sarkisyan’ın istifa etmesinden sonra yeni sloganı, “Kişileri değil, sistemi kırmak gerek” oldu.
Önceki akşam parlamentodan onay alamayan Paşinyan, binlerce destekçisiyle birlikte dün Erivan’ı kilitlemeyi başardı.
BİLGİ NOTU: Başbakan Sarkisyan’ın istifası sonrası ülkede istikrarsızlık sürüyor. Önceki gün parlamentoda yapılan seçimde Paşinyan, iktidarın vetosu nedeniyle başbakan olamadı.
İKTİDAR PARTİSİ HAVLU ATTI
ERİVAN’ın değişik bölgelerinde 40-50 bin civarında protestocu dün sokaklardaydı. Önceki üç haftadan farklı olarak dün sabah sokağa eşi Anna Akopyan ile birlikte çıkan Paşinyan, yürüyüş sırasında basına şu açıklamayı yaptı: “Artık devlet kurumlarında ve parlamentoda ne yapıldığı hiç önemli değil. Artık sadece sokakta halkın aldığı kararların haysiyeti vardır. Dünkü (önceki gün) meclis oturumundan sonra iktidarla halk arasında kalın bir güvensizlik çizgisi çizilmiştir.”
‘MÜDAHALE HATA OLUR’
Paşinyan, “Sancılar içerisinde kıvranan iktidarın krizi güç kullanarak çözüm yolunu seçmesi en büyük hata olacaktır. Taraftarlarımıza güvenlik güçleriyle çatışmaya girmemeleri için uyarılar yaptık. Bir yerde sürtüşme, çatışma çıksa bile iktidarın provokasyonu olduğunu şimdiden ilan ediyorum” dedi.
PAŞİNYAN’I DESTEKLEME KARARI
Meclis Başkanı Ara Babloyan parlamentoda 8 Mayıs’ta başbakan için yeni bir seçimin yapılacağını duyurdu. Dün akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Partisi’nin söz konusu oylamada Nikol Paşinyan’ı destekleme kararı aldığı bildirildi. Paşinyan ise gösterileri durdurdu.
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