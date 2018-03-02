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    Ermenistan’dan protokollere iptal

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 00:26 | Son Güncelleme:

    Ermenistan 2009 yılında Türkiye ile imza koyduğu protokolleri iptal etti.

    İlişkileri normalleştirmeyi ve sınırın açılmasını hedefleyen Zürih Protokollerinin, iki ülkenin de meclislerinden geçmesi gerekiyordu, ancak bu gerçekleşmediği için herhangi bir etkisi bulunmuyordu.

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın iptal kararnamesini Güvenlik Konseyi toplantısında imzaladığı belirtildi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vladimir Hagopyan açıklamasına göre; Türkiye’yi suçlayan Sarkisyan, “Ermenistan, ilişkilerin düzelmesine ilişkin yükü gelecek kuşakların omuzlarına bırakmamak için her şeyi yaptı, fakat Ankara protokollerin onaylanması ve yürürlüğe girmesi için tek bir adım bile atmadı” dedi.

    Sarkisyan, Eylül 2017’de New York’taki BM toplantısında protokolleri iptal edeceğini açıklamıştı.

    Türkiye, 1993 yılında Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgal edilmesinin ardından bu ülkeyle sınırını kapatmıştı.

    Etiketler: Zürih Protokolleri , Ermenistan , gazetehaberleri
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