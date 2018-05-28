Ülkede köpek balığı paniği! Türkiye'yi suçladılar...
Ermenistan “Casus Türk köpek balığı” iddasıyla çalkalandı. Türkiye sınırına yakın bölgede köpek balığı şeklindeki bir balonu bulan yerel halk Erivan’ı ayağa kaldırdı. Yapılan incelemede panik yaratan köpek balığının Çin malı bir oyuncak olduğu ortaya çıktı.
Olay Ermenistan’daki Yeni Amasya köyünde yaşandı. Balonun yere nasıl çakıldığını gören köylüler uçak cismi bulduğunda üzerinde kamera monte edildiğini fark etti.
Köyün muhtarı uçan balonun Türkiye’den bırakılan ve gizli çekim yapan casus hava aracı olduğu gibi ilginç bir iddiayla Erivan’daki Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'ni aradı.
ÇİN MALI OYUNCAK ÇIKTI
Yeni Amasya köyüne gelen polis ve güvenlik servisi elemanları kameralı köpek balığı balonunu incelemek için apar topar başkent Erivan’a götürdü.
Burada yapılan inceleme neticesinde uçak köpek balığının piyasada satılan Çin malı oyuncaklardan biri olduğu tespit edildi.
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