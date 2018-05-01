Ermenistan’da sokağın başbakan adayı Paşinyan
ERMENİSTAN’da eski Cumhurbaşkanı ve eski Başbakan Serj Sarkisyan’a karşı 13 Nisan’da başlatılan gösterilere liderlik eden Nikol Paşinyan’ın başbakanlık adaylığı kabul edildi.
Bugün parlamentodaki başbakanlık oylamasında Elk Partisi lideri Paşinyan tek aday olarak öne çıktı. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti ise başbakan koltuğu için aday göstermedi. Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra 17 Nisan tarihinde arttırılmış yetkilerle başbakanlık koltuğuna oturan Serj Sarkisyan, gösteriler nedeniyle istifa etmişti. Eylemlerin sürmesi nedeniyle ‘sokağın başbakan adayı’ diye anılan Paşinyan’ın adaylığı kabul edildi.
Bugünkü oylamada Paşinyan’ın geçici başbakan olarak atanması bekleniyor. Muhalefet liderinin başbakan olabilmesi için parlamentodaki 105 milletvekilinden 53’ünün oyunu alması gerekiyor.
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