Ermenistan’da sokağın Başbakan adayı Paşinyan  

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriErmenistan’da sokağın Başbakan adayı Paşinyan
GeriDünya Ermenistan’da sokağın Başbakan adayı Paşinyan  
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
30.04.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Ermenistan’da sokağın Başbakan adayı Paşinyan  

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ermenistan’da sokağın Başbakan adayı Paşinyan  

Ermenistan’da eski lider Serj Sarkisyan’a karşı 13 Nisan’dan günümüze devam eden protestolar sonunda “Sokağın Başbakan adayı” olarak isim yapan muhalefetin önderi Nikol Paşinyan’ın zaferiyle sonuçlandı.

 

1 Mayıs tarihinde Ermenistan’daki protestoları sonlandırmak için yapılacak parlamento olan üstü oturumunda “Elk” (Çıkış) partisi lideri Nikol Paşinyan’ın Başbakan adayı olarak kaydının yapıldığı bildirildi. İktidardaki Cumhuriyetçi partisi ise Başbakan koltuğuna aday bile göstermedi.

Başbakan koltuğuna 17 Nisan tarihinde arttırılmış yetkilerle oturan Serj Sarkisyan, sokak protestoları baskısıyla 6 gün sonra 23 Nisan tarihinde görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Yerine iktidar partisi adına vekaleten Başbakan atanan Karen Karapetyan ise Nikol Paşinyan ile görüşmeyi ret ederek “Ermenistan Başbakanı sokakta seçilemez” demişti. Ancak son gelişmeler Ermenistan’da sokağın parlamentodan daha güçlü olduğunu pratikte göstermiş oldu.

1 Mayıs Salı günü Ermenistan parlamentosunda yapılacak acil oturumda Paşinyan’ın geçici Başbakan atanması bekleniyor.

Muhalefet liderinin Başbakan olabilmemi için 105 milletvekilinden 53 oy alması lazım. Parlamentonun şimdiki dağılımına göre iktidardaki Cumhuriyetçi partisi 58, Tsarukan bloğu 31, Elk partisi 9 ve Taşnak pirtisinin 7 sandalyesi var. Dolayısıyla Paşinyan’ın yarın Başbakan seçilebilmesi için düşmanı Cumhuriyetçilerden de oy alması gerekli.

Kritik parlamento oturumu öncesinde taraftarlarına çağrı yapan Paşinyan protesto gösterilerine yarına kadar ara verilmesini istedi.

 

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Yurt dışında gayrimenkul yatırımı yapmak için 11 cazip neden!

Ermenistan’da sokağın Başbakan adayı Paşinyan  

Son dakika! İngiltere'nin yeni içişleri bakanı belli oldu

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?