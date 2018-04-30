Ermenistan’da sokağın Başbakan adayı Paşinyan
Ermenistan’da eski lider Serj Sarkisyan’a karşı 13 Nisan’dan günümüze devam eden protestolar sonunda “Sokağın Başbakan adayı” olarak isim yapan muhalefetin önderi Nikol Paşinyan’ın zaferiyle sonuçlandı.
1 Mayıs tarihinde Ermenistan’daki protestoları sonlandırmak için yapılacak parlamento olan üstü oturumunda “Elk” (Çıkış) partisi lideri Nikol Paşinyan’ın Başbakan adayı olarak kaydının yapıldığı bildirildi. İktidardaki Cumhuriyetçi partisi ise Başbakan koltuğuna aday bile göstermedi.
Başbakan koltuğuna 17 Nisan tarihinde arttırılmış yetkilerle oturan Serj Sarkisyan, sokak protestoları baskısıyla 6 gün sonra 23 Nisan tarihinde görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
Yerine iktidar partisi adına vekaleten Başbakan atanan Karen Karapetyan ise Nikol Paşinyan ile görüşmeyi ret ederek “Ermenistan Başbakanı sokakta seçilemez” demişti. Ancak son gelişmeler Ermenistan’da sokağın parlamentodan daha güçlü olduğunu pratikte göstermiş oldu.
1 Mayıs Salı günü Ermenistan parlamentosunda yapılacak acil oturumda Paşinyan’ın geçici Başbakan atanması bekleniyor.
Muhalefet liderinin Başbakan olabilmemi için 105 milletvekilinden 53 oy alması lazım. Parlamentonun şimdiki dağılımına göre iktidardaki Cumhuriyetçi partisi 58, Tsarukan bloğu 31, Elk partisi 9 ve Taşnak pirtisinin 7 sandalyesi var. Dolayısıyla Paşinyan’ın yarın Başbakan seçilebilmesi için düşmanı Cumhuriyetçilerden de oy alması gerekli.
Kritik parlamento oturumu öncesinde taraftarlarına çağrı yapan Paşinyan protesto gösterilerine yarına kadar ara verilmesini istedi.
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