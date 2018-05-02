Ermenistan’da kriz dinmiyor
ÜÇ haftadan bu yana “Kadife Devrim” olarak anılan sokak gösterileriyle çalkalanan Ermenistan’da, muhalif lider Nikol Paşinyan, geçici başbakanlık için Parlamento’dan yeterli desteği alamadı.
Gün boyunca devam eden belirsizliğe akşam saatlerinde noktayı koyan iktidardaki Cumhuriyet Partisi, 55 ret oyu verince, Paşinyan gereken 53 alamadı ve başbakanlık koltuğuna oturamadı.
Oylama öncesi Cumhuriyetçilerin tutumunun belli olmasının ardından Parlamento’da konuşan Paşinyan, iktidarı “halka savaş açmakla” suçlayarak, “Dalga dalga halk tsunamisine hazır olur. Bunun hesabını ben değil, halk sizden soracak” dedi.
Yelk (Çıkış) Partisi lideri, oylama sonrası başkent Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı’ndan toplanan on binlere seslendi. Paşinyan, bugün itibarıyla sivil itaatsizlik eylemlerine devam edeceklerini söylerken, destekçilerine genel grev çağrısı yaptı ve tüm hava, deniz ve karayollarını kapamalarını istedi.
Ermenistan’da siyasi kriz üçüncü dönem seçilmesi mümkün olmayan Serj Sarkisyan’ın (63) cumhurbaşkanlığından ayrılıp yetkileri güçlendirilmiş başbakanlığa geçmesiyle patlak vermişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle