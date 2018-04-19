Ermenistan’da isyana devam
ERMENİSTAN’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın siyasi manevrayla başbakanlık koltuğuna geçmesine yönelik protestolar sürüyor.
‘Vatandaş itaatsizliği’ adı verilen gösteriler ülke geneline yayılmaya devam ederken, Serj Sarkisyan’ın (63) Erivan merkezindeki konutu dahi göstericiler tarafından bir süre kuşatma altına alındı. İçişleri Bakanlığı, Erivan’a başka kentlerden polis takviyesi yaptı.
SARKİSYAN’DAN ÇAĞRI
İsyana liderlik eden ‘Elk’ Partisi lideri Nikol Paşinyan ise “Kadife devrim bu iktidar gitmedikçe sona ermez” diye açıklamalar yapmaya
başladı. Önceki gün parlamentoda başbakan seçilen Serj Sarkisyan ise tartışma yerinin sokaklar olmadığını ilan ederek “Paşinyan yandaşlarıyla meclise dönmeli. Ermenistan’ın geleceği mecliste tartışılmalı, sokakta değil. Biz çok kan akıtıldığını gördük. Ancak düşman kanı bile aksın istemiyoruz” diye sert uyarıda bulundu.
RUSYA VE ABD TAKİPTE
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Temennimiz olayların yasalar çerçevesinde kalması ve yine yasalara göre çözüme kavuşturulmasıdır” açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı, gösterileri ifade özgürlüğü ve toplanma hakkı çerçevesinde gördüğünü belirtti.
ÊÊ 68 GÖZALTI: Başkent Erivan’daki protesto gösterilerinde 68 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmadığı belirtilerek “Durum sakinleştikten sonra bu kişiler serbest bırakılacak” dendi.
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