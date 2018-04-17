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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
17.04.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

Ermenistan'da gösteriler büyüyor! 'Kadife devrim' ilan etti

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ermenistan'da gösteriler büyüyor! 'Kadife devrim' ilan etti

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın 10 yıl iktidarda kaldıktan sonra şimdi de Başbakan koltuğuna geçerek ülkeyi yönetmeye devam etmesi ülkeyi isyan ve ayaklanmanın eşiğine getirdi. Pazartesi günü başkent Erivan’da başlayan “Yönetime halk itaatsizliği” protestoları başka şehirlere de yayılarak hayatın tam anlamıyla felç olmasına yol açtı. Serj Sarkisyan’ın Başbakan atanmasına protestolarına öncülük eden “Elk” partisi lideri Nikol Paşinyan “Ermenistan’da kadife devrimin fitili ateşlenmiştir” açıklamasını yaptı.

Başkent Erivan’da göstericiler tarafından kuşatma altına alınan parlamento binası yakınında kalabalığa hitaben konuşma yapan Paşinyan, “Ermenistan’da durum halk devrimi hali almaya başladı. Erivan yanı sıra Gümrü, İcevan, Vanadzor, Kapan ve Metsamor gibi şehirlerde de halk yönetime karşı ayaklandı. Tüm bu illere giden yollar göstericiler tarafından bloke edildi. Halkımın bizimle alay eden iktidardaki klikayı protesto etmek için bugün iş başı yapmadı.

Halkın başlattığı protesto yürüyüşleri ve itaatsizlik (Kadife devrim) hali almaya başladı. Adına kadife devrim diyoruz çünkü biz kimseye karşı güç kullanmak, kan dökmek niyetinde değiliz. Ermenistan’da şimdiki yönetimin gitmesini sesiz, ancak kararlı duruşumuzla sağlayacağız” dedi.

Ermenistanda gösteriler büyüyor Kadife devrim ilan etti

Ermenistan başkenti Erivan’da dün geceden boyunca devam eden protestolar sırasında kimi noktalarda göstericilerle polis arasında sürtüşmeler yaşandığı haber veriliyor. Erivan polisi 30 kadar göstericinin gözaltına alındığını da doğruladı.

Ermenistanda gösteriler büyüyor Kadife devrim ilan etti

Ermenistan üç gün içinde tanınamaz hale gelirken, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi Partisi Serj Sarkisyan’ı Başbakan seçme çalışmalarını sürdürüyor. Meclisteki oylamadan sonra Başbakan koltuğuna oturması beklenen Sarkisyan’ın güvenlik güçlerine ayaklanmayı bastırma emri vereceği de iddia ediliyor.

Ermenistanda gösteriler büyüyor Kadife devrim ilan etti

Erivan’da Çarşamba sabahına karşı muhalefet liderlerinin gizli polis tarafından tutuklanması operasyonları düzenleyeceği de alınan duyumlar arasında.

Ermenistanda gösteriler büyüyor Kadife devrim ilan etti

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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