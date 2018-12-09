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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.12.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Ermenistan erken seçim için sandık başında

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Ermenistan erken seçim için sandık başında

Ermenistan'da yaşanan siyasi kriz ve toplumsal olayların ardından yapılan erken milletvekili seçimi için halk sandık başına gitti.

Ermenistan'da nisan ayındaki gösterilerden sonra başbakanlık koltuğuna oturan Nikol Paşinyan'ın erken seçimin önünü açmak için ekim ayında istifa etmesinin ardından karar verilen erken seçim için halk bu sabah oy kullanmaya başladı.

Ülke genelinde sabah 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi 12 saat sürecek. Yaklaşık 3 milyon nüfuslu ülkede 2,5 milyon kadar seçmen bulunuyor. Seçime katılım oranının daha öncekilerde olduğu gibi yüzde 60 civarında olması bekleniyor.

PAŞİNYAN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ İTTİFAKIN KAZANACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Seçim öncesi yapılan anketlerde, ekimde istifa etmesine rağmen geçici olarak başbakanlığı yürüten Nikol Paşinyan'ın partisi "Toplumsal Sözleşme" öncülüğündeki "Benim Adımım" ittifakının yarışı açık farkla kazanacağı tahmin ediliyordu. Paşinyan'ın en yakın rakibinin merkez sağdaki Müreffeh Ermenistan Partisi olması bekleniyor.

Daha önce 10 yıl iktidarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başkanlığını yaptığı Cumhuriyetçi Parti'nin (HHK) barajı geçemeyeceği öngörülüyor. Sarkisyan bu seçimde milletvekili adayı olmadı. HHK, onun yerine önceki hükümette savunma bakanı olarak görev yapan Vigen Sarkisyan önderliğinde seçime giriyor.

Ermenistan'da seçime tek başına giren partiler için yüzde 5, ittifaklar içinse yüzde 7 seçim barajı bulunuyor.

PARLAMENTONUN EN AZ 101 YENİ ÜYESİ BELİRLENECEK

Seçimde parlamentonun en az 101 yeni üyesi belirlenecek. Ermenistan anayasası gereği, parlamentonun üye sayısı en az 101, en fazla 200 olabiliyor.

Anayasa, parlamentoda en az 3 partinin temsil edilmesini gerektiriyor. Bu nedenle seçimde kullanılan oyların dağılımına ve baraj altında kalacak partilerin durumuna göre seçim bölgelerinin çıkaracağı milletvekili sayıları değişebiliyor. Bu yüzden son parlamentonun üye sayısı 105 olmuştu. Parlamentoda kaç milletvekili bulunacağını seçim kurulunun bir hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Seçimin ilk sonuçlarının gece belli olmaya başlayacağı, pazartesi sabahı ise resmi olmayan sonuçların ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Ermenistan meclisinin oluşmasından sonra yeni parlamentonun üyeleri 31 Aralık'ta yapılacağı belirtilen oturumda başbakanı seçecek ve başbakan da hükümetini kuracak.

ERKEN SEÇİME NASIL GELİNDİ?

2 Nisan 2017’de yapılan son seçimde eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın partisi HHK yüzde 49 oy alarak meclisteki en büyük siyasi grup oldu. Paşinyan’ın ittifakı ise yüzde 7,7 oy aldı. Sarkisyan, cumhurbaşkanlığı görevinin dolmasından sonra nisan ayında mecliste milletvekillerinin oylarıyla başbakan seçildi.

Ülkede 2015’te yapılan anayasa değişikliğiyle yarı başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçildi. Böylece cumhurbaşkanlığı daha çok sembolik bir görev haline gelirken başbakanın yetkileri artırıldı.

Sarkisyan’ın muhalifleri, iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Ermeni siyasetçinin cumhurbaşkanlığı bittikten sonra başbakan adayı olmayacağını açıklamasına rağmen iktidarı bırakmamak için böyle bir anayasa değişikliğine gittiğini savundu.

Sarkisyan’ın başbakanlığına karşı çıkan ve ülkede yolsuzluk, insan hakları ihlalleri yapıldığını savunan, daha fazla demokrasi talebinde bulunan Paşinyan liderliğindeki on binlerce gösterici, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan’ın birçok kentinde günler süren protestolar düzenledi.

Gösteriler üzerine Sarkisyan istifa etmek zorunda kaldı. Onun yerine meclisteki oylamada, partisinin sadece 9 milletvekili olmasına rağmen Paşinyan, "sokak desteğiyle" başbakan seçildi. Ülkede bir an önce erken seçime gidilmesini isteyen Nikol Paşinyan, erken seçimin önünü açmak için ekim ayında başbakanlık görevinden istifa etti. Bunun ardından parlamentoda yapılan iki oylamada da başbakan belirlenemedi. Böylece ülkede 9 Aralık’ta erken seçime gidilmesi kararı alındı.

 

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