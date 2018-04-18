Ermenistan diken üstünde
Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın 10 yıl iktidarda kaldıktan sonra şimdi de Başbakan seçilmesi Ermenistan’da muhalefeti ayaklandırdı. Eylemciler başkentte parlamentoyu abluka altına alırken protestolar diğer kentlere de sıçradı.
ERMENİSTAN’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın (63) 10 yıl iktidarda kaldıktan sonra şimdi de başbakan koltuğuna geçerek ülkeyi yönetmeye devam edecek olması ülkeyi ayaklanmanın eşiğine getirdi. Pazartesi başkent Erivan’da başlayan “Yönetime itaatsizlik” protestoları başka şehirlere de yayılarak hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Protestolara öncülük eden ‘Elk’ partisi lideri Nikol Paşinyan, “Ermenistan’da kadife devrimin fitili ateşlenmiştir” açıklamasını yaptı.
Erivan’da göstericiler tarafından kuşatma altına alınan parlamento binası yakınında kalabalığa hitaben konuşma yapan Paşinyan, “Erivan’ın yanı sıra Gümrü, İcevan, Vanadzor, Kapan ve Metsamor gibi şehirlerde de halk yönetime karşı ayaklandı. Tüm bu illere giden yollar göstericiler tarafından bloke edildi. Halkımız bizimle alay eden iktidardaki çeteyi protesto etmek için bugün iş başı yapmadı. Halkın başlattığı protesto yürüyüşleri ve itaatsizlik (kadife devrim) hali almaya başladı. Adına ‘kadife devrim’ diyoruz çünkü biz kimseye karşı güç kullanmak, kan dökmek niyetinde değiliz. Ermenistan’da şimdiki yönetimin gitmesini sessiz, ancak kararlı duruşumuzla sağlayacağız” dedi. Paşinyan, akşam saatlerinde yaptığı bir konuşmada ise Kadife Devrim Komitesi kurulduğunu söyledi. Paşinyan, bu komitenin hedefe ulaşana kadar protesto gösterilerini koordine edeceğini duyurdu.
10 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Sarkisyan’ın yeniden seçilmesi yasal olarak mümkün değildi. Bu nedenle başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçildi. Başbakanlığa cumhurbaşkanlığından daha fazla yetki tanındı. Şimdi Serj Sarkisyan, başbakan olarak ülkeyi yönetmeye devam edecek.
Erivan’da cuma gününden bu yana süren protestolar sırasında kimi noktalarda göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı. Erivan polisi 30 kadar göstericinin gözaltına alındığını da doğruladı. Ermenistan Parlamentosu’nda çoğunluk olan Cumhuriyetçi Parti ve Taşnaksütyun ise Serj Sarkisyan’ı önceki gün başbakan adayı gösterdi. Parlamentodaki dünkü oylamada başbakan seçilen Sarkisyan’ın güvenlik güçlerine gösterileri bastırma emri vereceği de iddia ediliyor.
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