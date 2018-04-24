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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
24.04.2018 - 00:02, Son Güncelleme:

Ermenistan başbakanı Sarkisyan istifa etti: ‘Hatalıydım’

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ermenistan başbakanı Sarkisyan istifa etti: ‘Hatalıydım’

Ermenistan’da iktidarda kalmak için demokrasinin arka kapılarını zorlayan Serj Sarkisyan, kitlesel protestolara daha fazla dayanamadı ve hatasını kabullenerek istifa etti. Dün 11'inci gününe giren gösterilere üniformalarıyla askerler ve din adamları da katıldı. Ayrıca gözaltına alınan muhalif lider Paşinyan serbest bırakıldı.

ERMENİSTAN’da iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan ve 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yürütme yetkisinin devredildiği başbakanlık koltuğuna oturan Serj Sarkisyan’a (63) karşı düzenlenen geniş çaplı protesto gösterileri dün sonuç verdi ve Sarkisyan istifa etti. Sarkisyan, açıklamasında, “Ermenistan’ın tüm vatandaşlarına sesleniyorum. Genç, yaşlı ve kadınlara hitap ediyorum. Günlerden beri ‘Sarkisyan git’ diyenlere, Ermenistan şehir ve kasaba sokaklarında düzeni korumaya çalışan güvenlik güçlerine ve ordu mensuplarımıza sesleniyorum. Nikol Paşinyan haklıydı. Ben hatalıydım. İçinde bulunduğumuz durumdan birkaç çıkış yolu olsa da bu yollara başvurmayarak görevimden ayrıldığımı sizlere duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

'BİZE KATILIN' SLOGANLARI
Eylemlerin 11’inci gününde protestoculara askeri üniformalarıyla katılmış askerler de görüldü. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise gösterilere katılan askerlerin sert şekilde cezalandırılacağını açıkladı. Eylemlere Ermenistan ordusunda eskiden görev yapmış ve Azerbaycan’a karşı Dağlık-Karabağ Savaşı’nda çatışmış olan eski askerler de üniformalarıyla katılarak destek verdi. Öğrenciler, başkent Erivan’da birçok yolu trafiğe kapatırken, “Bize katılın” diye sloganlar attı. Tıp öğrencileri gösterilerde beyaz önlükleriyle yer aldı.

Ermenistan başbakanı Sarkisyan istifa etti: ‘Hatalıydım’
2008’den bu yana iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan 17 Nisan’da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti. Ermenistan’da 2015’te Sarkisyan’ın desteğiyle kabul edilen anayasa referandumuna göre yürütme yetkisi devlet başkanından başbakana devredilmişti.

KARAPETYAN GELDİ
Öte yandan, önceki gün Başbakan Serj Sarkisyan ile görüşmesi sırasında Sarkisyan’ın istifasını istemesi üzerine gözaltına alınan muhalif lider Nikol Paşinyan (42) dün serbest bırakıldı. Sarkisyan'ın istifa kararını açıklamasından hemen önce salıverilen Paşinyan, Facebook hesabından göstericileri şu ifadelerle kutladı: "Ermenistan Cumhuriyeti'nin gururlu halkı siz kazandınız. Bu zaferi kimse sizin elinizden alamaz.  Sizi tebrik ediyorum."

 Sarkisyan'ın çekilmesinin ardından başbakanlığa vekaleten Karan Karapetyan getirildi. Halihazırda Sarkisyan'ın yardımcılığını yapan Karapetyan, 2016-2018 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunmuştu. Başkent Erivan'ın eski belediye başkanlarından Karapetyan, Rus gaz devi Gazprom'da üst düzey yönetici olarak çalıştı. Muhaliflerin lideri Nikol Paşinyan ise, eylemcilerin iktidarın barışçıl devri için Karapetyan'la görüşmek istediğini söyledi. Erivan'daki gösteride konuşan Paşinyan, muhalefetin erken seçim istediğini belirterek, Serj Sarkisyan'ın perde arkasından ülkeyi yönetmesine izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Ermenistan başbakanı Sarkisyan istifa etti: ‘Hatalıydım’
HAPİSHANEDEN MUHALEFET LİDERLİĞİNE
Ermenistan'daki kitlesel gösterilere liderlik eden Nikol Paşinyan (42), Sarkisyan'ın göreve geldiği 2008'deki seçimlerin ardından yaşanan ve 10 kişinin öldüğü trajik olaylar nedeniyle suçlandı. Bir süre kaçan Paşinyan, 2009'da teslim oldu, 2011'deki afla serbest kaldı, bir yıl sonra da Parlamento'ya girdi. Siyasete atılmadan önce Ermenistan'ın en çok satan gazetelerinden 'Haykakan Jamanak'ın yayın yönetmenliğini yapan Paşinyan, 2017'de Parlamento'ya giren Toplum Sözleşmesi Partisi'ni kurdu. Muhalif lider, gösterileri başlatmadan önce, destekçileriyle ülkenin en büyük ikinci şehri Gümrü'den başkent Erivan'a yaklaşık 200 kilometre yürüdü. Paşinyan'ın, muhalefetteki diğer isimler arasında "cesareti, yaratıcılığı mizah duygusu ve dayanıklığı" ile öne çıktığı ifade ediliyor.

RUSYA: MÜDAHALE UYGUNSUZ
Bölgedeki nüfuzu göz önüne alındığında pozisyonu merakla beklenen Rusya'dan da dün bir açıklama geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Moskova için çok mühim bir ülke olarak" nitelendirdiği Ermenistan'daki olayları dikkatle takip ettiklerini söyledi. Peskov, yaşananları Ermenistan'ın iç işi olarak değerlendirerek, Moskova'nın olası müdahalesinin "kesinlike uygunsuz" olacağını vurguladı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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