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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
10.06.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Elşen Halilov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.

Açıklamada, bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise ateşkes ihlalinin Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları görüşmesi öncesinde yapıldığı ifade edilerek, saldırının Ermenistan'daki savaş taraftarlarınca bilinçli şekilde düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı ile müzakere sürecinin baltalanması ve bölgede gerginliğin artırılmasının amaçladığı belirtilen açıklamada, tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğu vurgulandı.

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