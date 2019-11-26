Ermeni tasarısının engellenmesini Beyaz Saray istemiş
ABD Senatosu’nda sözde ‘Ermeni soykırımının resmen tanınmasını’ öngören karar tasarılarının oylamalarının engellemesini Beyaz Saray’ın istediği öne sürüldü.
Haber sitesi Axios, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 13 Kasım’da Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından, Beyaz Saray’ın sözde ‘Ermeni soykırımının resmen tanınmasını’ öngören karar tasarısının Senato’dan geçmesini engellemek için harekete geçtiğini yazdı. Erdoğan ile görüşmeye giren senatörlerden olan Lindsey Graham, Axios’a yaptığı açıklamada “Beyaz Saray yetkilisi benden ‘tasarıya karşı çıkmamı’ rica etti ben de ‘Tabii ki’ dedim. Bunu yapmamın tek nedeni Erdoğan’ın hâlâ Washington’da olmasıydı” diye konuştu. Ancak Graham, “Tasarının bir daha gündeme gelmesi durumunda engellemeyeceğini” belirtti. Beyaz Saray’ın Senatör Bob Menendez’in geçen perşembe günü tasarıyı oylamaya sunma girişiminde bulunması üzerine ise Cumhuriyetçi Senatör David Perdue’dan engellemede bulunmasını istediği aktarıldı.
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