‘Ermeni soykırımı’nı takvime sokuyor

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris’te bir otelde düzenlenen toplantıda, Ermeni lobisinin önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Seçim kampanyasında vaat ettiği gibi milli takvime Ermeni soykırımını anma günü ekleyeceğini söyleyen Macron, Ermeni lobisinin taleplerini dinledi.

Türkiye’ye yönelik ‘azınlıkları tehdit etme’ suçlaması talebinde bulunan Ermeni lobicilere Macron, ret cevabı verdi. Erdoğan ile iletişime önem verdiğini dile getiren Macron talebi reddetti.

Ermeni lobisi temsilcilerinin bir diğer talebi de Ermeni siyasiler eşliğinde Macron’un Dağlık Karabağ ziyareti gerçekleştirmesi oldu. Bu talebi de reddeden Macron, “Sizi hayal kırıklığına uğratacağım ama bunu da yapamam. Fransa’nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki arabulucu rolünü kaybederim. Bu sorunu çözdüğümüzde gelmek isterim” dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Macron’un yanı sıra Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İl Başkanı Valerie Pecresse, Ermeni asıllı birçok Fransız siyasetçi ve Garo Paylan, Georges Kepenekian, Ara Toranian ve Mourad Papazian gibi Ermeni lobisinin bilinen isimleri de davette yer aldı.