Erken seçim hamlesi... Maduro ve Guaido destekçileri sokakta

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriErken seçim hamlesi... Maduro ve Guaido destekçileri sokakta
GeriDünya Erken seçim hamlesi... Maduro ve Guaido destekçileri sokakta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
03.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erken seçim hamlesi... Maduro ve Guaido destekçileri sokakta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erken seçim hamlesi... Maduro ve Guaido destekçileri sokakta

Venezuela’da iktidar ve muhalefet taraftarları tekrar sokaklara indi. Destekçilerine seslenen Devlet Başkanı Maduro, bu yıl parlamento seçimlerinin yineleneceğini duyurdu. Venezuela Hava Kuvvetleri’nin bir generali ise Guaido’yu desteklediğini açıkladı.

DÜNYANIN en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela’da siyasi kriz tüm hızıyla devam ediyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve destekçileri ile kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis’in Başkanı Juan Guaido yanlıları dün sokaklara döküldü. Maduro ve Guaido, başkent Caracas’ta 10 kilometre mesafede iki ayrı miting düzenledi.

KARŞITLARINI YOK EDECEK

Maduro, Venezuela’da 2 Şubat 1999’da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas’ta düzenlenen mitingde konuştu. Maduro, “Bu yıl içerisinde Ulusal Kurucu Meclis için yeniden parlamento seçimleri düzenlenecek. Yeni bir Ulusal Kurucu Meclisi halk seçsin diye özgür ve garanti edilmiş bir seçim düzenleyeceğiz” dedi. Nicolas Maduro,  Kurucu Meclis’in yolsuzlukla mücadeleyi öngören bir yasa tasarısı hazırladığını da söyledi.  Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) karşısındaki Caracas Bolivar Bulvarı’ndaki mitinge, iktidar yanlısı sendikalar ve siyasi örgütler destek verdi.

Maduro’nun erken seçim hamlesi, kendisine meydan okuyan muhalefet lideri Juan Guaido başta olmak üzere, Ulusal Meclis’te çoğunlukta bulunan muhalifleri yok etme hamlesi olarak değerlendiriliyor. Meşruiyeti sorgulanan Maduro iktidarını sarsarak, anayasanın ilgili düzenlemesine göre kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis’in 35 yaşındaki başkanı Juan Guaido da dün destekçilerine seslendi.

MUHALİF LİDER YEMİN ETTİ

Guaido binlerce kişiye hitap ettiği Caracas’ta, Maduro’nun orduya kendisini desteklemesi çağrısını yineledi. Üzerinde Venezuela başkanlık mühürünün bulunduğu bir dekorun önünde destekçilerine seslenen Guaido, Maduro başkanlık makamını ‘gasp ettiği’ sürece, muhalefet hareketini sokaklarda tutacağına yemin etti. Guaido, uluslararası gözlemciler eşliğinde yeni başkanlık seçimleri yapılması talebini destekçileri önünde bir kez daha tekrarladı.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela’da “rejim” olarak nitelendirdiği Maduro hükümetine son verme zamanının geldiğini ve bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

 

MUVAZZAF GENERALDEN MUHALEFETE DESTEK

- VENEZUELA Hava Kuvvetleri’nde görevli üst rütbeli bir subay Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio’nun yanında olduğunu duyurdu. Tümgeneral Francisco Yanez, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajında Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu tanımadığını söyledi. Yanez, silahlı kuvvetlerin diğer üyelerine taraf değiştirmeleri çağrısı yaptı. İngiliz Reuters Francisco Yanez’in Maduro’ya karşı çıkan ilk general rütbesindeki muvazzaf subay olduğunu aktardı. Yanez, Venezuela Hava Kuvvetleri’nde stratejik planlama başkanı olarak görev yapıyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması