Erken seçim hamlesi... Maduro ve Guaido destekçileri sokakta

DÜNYANIN en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela’da siyasi kriz tüm hızıyla devam ediyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve destekçileri ile kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis’in Başkanı Juan Guaido yanlıları dün sokaklara döküldü. Maduro ve Guaido, başkent Caracas’ta 10 kilometre mesafede iki ayrı miting düzenledi.

KARŞITLARINI YOK EDECEK

Maduro, Venezuela’da 2 Şubat 1999’da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas’ta düzenlenen mitingde konuştu. Maduro, “Bu yıl içerisinde Ulusal Kurucu Meclis için yeniden parlamento seçimleri düzenlenecek. Yeni bir Ulusal Kurucu Meclisi halk seçsin diye özgür ve garanti edilmiş bir seçim düzenleyeceğiz” dedi. Nicolas Maduro, Kurucu Meclis’in yolsuzlukla mücadeleyi öngören bir yasa tasarısı hazırladığını da söyledi. Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) karşısındaki Caracas Bolivar Bulvarı’ndaki mitinge, iktidar yanlısı sendikalar ve siyasi örgütler destek verdi.

Maduro’nun erken seçim hamlesi, kendisine meydan okuyan muhalefet lideri Juan Guaido başta olmak üzere, Ulusal Meclis’te çoğunlukta bulunan muhalifleri yok etme hamlesi olarak değerlendiriliyor. Meşruiyeti sorgulanan Maduro iktidarını sarsarak, anayasanın ilgili düzenlemesine göre kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis’in 35 yaşındaki başkanı Juan Guaido da dün destekçilerine seslendi.

MUHALİF LİDER YEMİN ETTİ

Guaido binlerce kişiye hitap ettiği Caracas’ta, Maduro’nun orduya kendisini desteklemesi çağrısını yineledi. Üzerinde Venezuela başkanlık mühürünün bulunduğu bir dekorun önünde destekçilerine seslenen Guaido, Maduro başkanlık makamını ‘gasp ettiği’ sürece, muhalefet hareketini sokaklarda tutacağına yemin etti. Guaido, uluslararası gözlemciler eşliğinde yeni başkanlık seçimleri yapılması talebini destekçileri önünde bir kez daha tekrarladı.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela’da “rejim” olarak nitelendirdiği Maduro hükümetine son verme zamanının geldiğini ve bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

MUVAZZAF GENERALDEN MUHALEFETE DESTEK

- VENEZUELA Hava Kuvvetleri’nde görevli üst rütbeli bir subay Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio’nun yanında olduğunu duyurdu. Tümgeneral Francisco Yanez, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajında Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu tanımadığını söyledi. Yanez, silahlı kuvvetlerin diğer üyelerine taraf değiştirmeleri çağrısı yaptı. İngiliz Reuters Francisco Yanez’in Maduro’ya karşı çıkan ilk general rütbesindeki muvazzaf subay olduğunu aktardı. Yanez, Venezuela Hava Kuvvetleri’nde stratejik planlama başkanı olarak görev yapıyor.