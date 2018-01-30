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    Erkekler için tasarladılar

    İHA
    30.01.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:

    İtalya’da her yıl düzenlenen dünyanın en önemli erkek giyim moda fuarlarından Pitti Uomo’nun 93’üncüsü, Floransa’da yapıldı.

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    • Erkekler için tasarladılar
    • Erkekler için tasarladılar
    • Erkekler için tasarladılar
    • Erkekler için tasarladılar

    HER yıl binin üzerinde katılımcı ve on binlerce ziyaretçi ağırlayan fuarda, İtalya, Almanya, Hollanda, Japonya, Fransa ve Amerika’nın yanı sıra Türkiye’den de önemli sayıda katılım oldu.
    Türk erkek giyim markası Faruk Sağın, Pitti Uomo’ya 2018-2019 Sonbahar-Kış kreasyonu ile katıldı. Faruk Sağın Kreatif Direktörü Tufan İrfan, ilerleyen dönemlerde de Türkiye’yi en iyi temsil eden modellerle bu önemli fuarda yer almayı planladıklarını kaydetti.
    Fuarda düzenlenen defilelerde, çeşitli erkek giyim markaları, birbirinden ilginç tasarımlarıyla dikkati çekti.

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