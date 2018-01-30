Erkekler için tasarladılar

HER yıl binin üzerinde katılımcı ve on binlerce ziyaretçi ağırlayan fuarda, İtalya, Almanya, Hollanda, Japonya, Fransa ve Amerika’nın yanı sıra Türkiye’den de önemli sayıda katılım oldu.

Türk erkek giyim markası Faruk Sağın, Pitti Uomo’ya 2018-2019 Sonbahar-Kış kreasyonu ile katıldı. Faruk Sağın Kreatif Direktörü Tufan İrfan, ilerleyen dönemlerde de Türkiye’yi en iyi temsil eden modellerle bu önemli fuarda yer almayı planladıklarını kaydetti.

Fuarda düzenlenen defilelerde, çeşitli erkek giyim markaları, birbirinden ilginç tasarımlarıyla dikkati çekti.