‘Erkek bebek istiyorsanız belli günler seks yapın’

Maliye Bakanlığı raporu, birçok çiftin erkek bebek sahibi olana kadar çocuk yapmaya devam ettiğini ortaya koydu. Raporu kaleme alan ekip, bu durumu erkek çocuk tercihinin "gizli formu" olarak nitelendirdi.

Araştırma sonuca göre; cinsiyet tercihiyle yapılan kürtajlar ve erkek çocuklara daha fazla ihtimam gösterilmesi nedeniyle Hindistan nüfusunda 63 milyon kadın eksik.

Ülkede anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi yasak, fakat cinsiyet tespit testleri yapılıyor ve bu da cinsiyet tercihiyle kürtaj yapılmasına yol açabiliyor.

BBC'nin haberine göre; kültürel olarak erkek çocukların tercih edilmesi, ülkedeki bir gazetenin erkek bebeğe hamile kalmak için "uyurken batıya bakın ve haftanın belirli günleri seks yapın" gibi bilimsel temelden yoksun tavsiyeler yayınlamasına bile yol açtı.