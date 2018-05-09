Erivan’da isyandan başbakanlık koltuğuna
ERMENİSTAN’da halkı Serj Sarkisyan iktidarına karşı ayaklandırarak yönetimi siyasi değişime zorlayan muhalif lider Nikol Paşinyan, dün parlamentonun olağanüstü oturumunda başbakan seçildi.
Çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyet Partisi, Paşinyan’ın seçilmek için eksik kalan oylarını tamamlayarak seçilmesini sağladı. Elk Partisi lideri Paşinyan, 1 Mayıs’taki oylamada seçilememiş, sonra iktidarla muhalefet arasında sıkı pazarlık yapılmıştı.
KARABAĞ SÖZÜ VERDİ
Cumhuriyet Partisi’nin Paşinyan’a verilen destek karşılığında önüne Karabağ şartı koyduğu belirtiliyor. Buna göre Ermenistan ve Azerbaycan arasında AGİT arabulucuğunda yürütülen Karabağ görüşmelerine Paşinyan, Karabağ’daki ayrılıkçı Ermeni yönetimini de görüşmelere taraf yapma sözü verdi. Paşinyan’ın devirdiği Sarkisyan ve parlamentodaki Cumhuriyet Partisi vekillerinin çoğu Karabağ kökenli. Paşinyan, iki dönem cumhurbaşkanlığından sonra başbakanlığa geçen Serj Sarkisyan’a karşı eylem başlatarak istifa etmesini sağlamıştı.
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