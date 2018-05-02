Erivan ayakta! Paşinyan: 'Bundan sonra kararları sokak verir'
Ermenistan’da iktidardaki Cumhuriyet Partisi'nin, muhalif lider Nikol Paşinyan’ın başbakan seçilmesini mecliste bloke etmesi üzerine ülke çapında protesto eylemleri yeniden şiddetlendi. Başkent Erivan’daki anacadde, meydanlar, metro istasyonu, havalimanı ve bazı bakanlıklar göstericiler tarafından abluka altına alındı. Başkentin değişik bölgelerinde toplam protestocu sayısı 40-50 bin olarak gösteriliyor.
Önceki üç haftadan farklı olarak sabah sokaklara eşi Anna Akopyan ile birlikte çıkan Paşinyan, önümüzdeki günlerde geçerli olacak sloganı duyurdu. Arşakunyats sokağındaki yürüyüş sırasında basına açıklama yapan Paşinyan, “Bundan böyle devlet kurumlarında ve parlamentoda neler yapıldığı hiç önemli değil. Artık sadece sokakta halkın aldığı kararların haysiyeti var. Dünkü meclis oturumundan sonra iktidarla halk arasında kalın bir güvensizlik çizgisi çizilmiştir” dedi.
Yönetimi halen elinde tutan Cumhuriyet Partisi'nin polise halkın üzerine yürüme emri vermesi halinde de ne yapacaklarına ilişkin ipuçları veren Paşinyan, “Sancılar içerisinde kıvranan iktidar, krizi güç kullanarak çözüm yolunu seçmesi ve üzerimize polis kuvvetlerini sürmeye kalkışması yapacakları en büyük hata olacaktır. Biz taraftarlarımıza güvenlik güçleriyle kesinlikle çatışmaya girmemeli için uyarılar yaptık. Herhangi bir yerde sürtüşmeler, çatışma çıksa bile iktidarın provokasyonu olduğunu şimdiden ilan ediyorum” şeklinde konuştu.
İSTANBUL-ERİVAN UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ
Ermenistan başkenti Erivan havalimanı “Evarknots” sabah saatlerinden itibaren muhalif göstericiler tarafından bloke edildiği için Atlasglobal Havayolları'na ait İstanbul-Erivan seferi yapılamadı. Havayolu şirketinden gerekçe gösterilmeden uçuşun bugün gerçekleştirilemeyeceği yolculara duyuruldu.
İKTİDAR DA PARLAMENTO DA TOPLANAMADI
Muhalefetin yeni itaatsizlik protesto dalgası sokakla sınırlı kalmadı. Dünkü parlamento oturumundan sonra bugün tekrar toplanmak isteyen meclis bunu gerçekleştiremedi. İktidardaki Cumhuriyet Partisi milletvekilleri meclise gelemedi. Meclis Başkanı Ara Babloyan yoklama yaptığında salonda sadece 27 milletvekili bulunduğu tespit edildi.
Böylece muhalefete sırt çeviren iktidardaki çoğunluk herhangi karar almak için kendi de toplanamaz oldu.
AB’DEN TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI
Ermenistan’daki gerilimin tırmanışa geçmesi nedeniyle Avrupa Birliği de yeni bir açıklama yaptı. Brüksel’den yapılan açıklamada Ermenistan’daki kavgalı taraflara itidal çağrısı yapılarak, “Ermenistan için şimdi en önemli mesele göstericilerle güvenlik güçlerinin karşı karşıya gelmemesidir. Her iki taraf böyle bir senaryodan kaçınmalıdır. Krize çözüm yasalar çerçevesinde ve tüm Ermenistan halkının demokratik hakları çerçevesinde bulunmalı” dendi.
AGİT YARIN KARABAĞ CEPHE HATTINI TEFTİŞ EDECEK
Ermenistan’daki iç gelişmelerin Karabağ cephesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında yeni bir çatışmaya yol açmaması için AGİT'in yarın cephe hattını ziyaret ederek denetlemesi planlanıyor.
Cephe hattında ateşkesin korunması denetimi Martakert bölgesi Taliş köyü yakınlarındaki kritik bölgede gerçekleştirilecek.
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