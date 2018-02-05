Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Roma'da gösteri yasağı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Roma'da gösteri yasağı

    hürriyet.com.tr
    05.02.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan'da Papa Françesko ile bugün yapacağı görüşme nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da gösteri yasağı ilan edildi.

    59 yıldır ilk kez bir Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Vatikan'a yapacağı kritik ziyaret için İtalyan yetkililer 24 saat boyunca Roma'nın merkezinde gösteri ve protesto yasağı ilan etti.

    Buna karşın AFP'nin haberine göre İtalya'daki Kürt derneklerine üye olduğu belirtilen 200 kişinin Vatikan yakınlarında Afrin konulu oturma eylemi yapması bekleniyor. İtalyan polisinin gösteri yasağı sürerken bu eyleme nasıl tepki vereceği bekleniyor.

    3 bin 500 İtalyan polisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret süresince koruyacağı bildirilmişti.

    YOĞUN PROGRAM

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'daki Apostol Sarayı'nda törenle karşılanacak.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko ile baş başa görüşecek Erdoğan, ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.

    Programın bir sonraki adımında Roma'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği var.

    Bunun ardından Başbakanlık Sarayı'nda İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından İtalya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek.

    Dün gece Roma'ya hareket eden Erdoğan'ın bu akşam Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.

    Erdoğan: Bu ziyaretim önemli bir fırsatErdoğan: Bu ziyaretim önemli bir fırsat

    Cumhurbaşkanı Erdoğanı 3500 güvenlik görevlisi koruyacakCumhurbaşkanı Erdoğan'ı 3500 güvenlik görevlisi koruyacak

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Papa Françesko , resmi ziyaret
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri