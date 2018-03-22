Erdoğan’ın korumalarına suçlamalar düşürüldü
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl mayıs ayında Washington’a yaptığı ziyaret sırasında, protestocuları dövdükleri iddiasıyla suçlanan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 korumadan 11’i hakkındaki dava düşürüldü.
ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize yol açan olaydan sonra Ankara ve Washington arasındaki gerilimi hafifletmeye yönelik süreç, kasım ayında ABD federal savcılarının Erdoğan’ın korumalarından 4’ü hakkında, davaya bakan yargıçtan davayı düşürmesini istemesiyle başladı. Ardından eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın şubat ayında Türkiye’yi ziyaretinden bir gün önce 7 koruma hakkındaki suçlamalar düşürüldü.
YANLIŞ TEŞHİS
Haklarındaki suçlamalar geri çekilen Türk koruma görevlileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koruma Müdürü’nün de olduğu belirtildi. Korumalardan 4’üne yönelik suçlamaların ise hâlâ sürdüğü belirtildi. Wall Street Journal gazetesi, Amerikalı yetkililerin korumalara yönelik soruşturmayı yürüten savcılara, suçlamalardan vazgeçilmesi yönünde herhangi bir baskının olmadığını söylediğini belirtti. Amerikalı yetkililer, bazı şüphelilerin yanlış teşhis edildiğini, diğerleri hakkında ise yeterli kanıt olmadığını kaydettiler.
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