Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 sene önce yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
23 yıl önce Avrupa'nın gözü önünde yaşanan, tarihin en utanç verici hadiselerinden biri olarak gördüğüm #Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit olan Bosnalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Bu tür insanlık suçlarının tekrarlanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BRÜKSEL'DE
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