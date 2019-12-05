Erdoğan’dan Brexit mesajı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Londra’da Old Billingsgate binasında Türk vatandaşları ile bir araya geldi.
Birleşik Krallık’ta 12 Aralık’ta yapılacak erken seçim ve Brexit’e ilişkin mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Ayın 12’sinde İngiltere’de bir seçim var. Bu seçimde burada belirleyici bir rol oynamalısınız. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki muhabbetin 400 yıllık bir mazisi vardır. Birleşik Krallık’ta nüfusu yarım milyona varan dinamik ve üretken bir Türk toplumu bulunuyor. Türk girişimciler burada Birleşik Krallık ekonomisine çok ciddi katkılar sağlıyor. Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması sürecini yakından takip ediyoruz. Burada yaşayan sizlerin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için bakanlıklarımız çalışıyor. Brexit nedeniyle haklarınızın geriye gitmemesi için Birleşik Krallık ile temas halindeyiz.”
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