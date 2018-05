Erdoğan'dan ABD ve İsrail'e Kudüs resti: İstediğiniz adımı atın!

Erdoğan, İntercontinental Otel'de düzenlenen akşam yemeğinde, TURKEN Vakfı mensubu öğrencilerle bir araya gelerek, katılımcılara hitap etti. Gençlere, 600 yıl boyunca üç kıta yedi iklimde adalet dağıtmış bir cihan devletinin mirasçıları olduklarını belirten Erdoğan, mazlumların kanı üzerinde huzur ve refah inşa edilemeyeceğini söyledi.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Şimdi yarın bir adım atılıyor, nedir? İşte Kudüs İsrail'in başkenti olacakmış. Başta Amerika olmak üzere Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarmış. Ya, ne olarak tanırsanız tanıyın. Birleşmiş Milletler'de bunun oylaması, her şeyi yapıldı. 128 ülke, tavrını çok açık, net ortaya koydu. Yanınızda derme çatma 7-8 tane adı ülke, bir yerleri buldunuz. O da yaptığınız telefon görüşmelerinin haddi hesabı yok. 'Ben size şu kadar para veriyorum. Öyleyse oyunu bu istikamette kullan' demek suretiyle adımlar attınız. İstediğiniz kadar atın. Kudüs, hele hele Doğu Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz. Biz birileri gibi petrol, altın ve elmas için insanları birbirine kırdırmadık, kırdırmayız. Ama o birileri bunu yaptı."



- "Türkiye bugün de adaletin tesisi için mücadele veriyor"



Müslüman'ın kendisi için neyi arzu ediyorsa, kardeşi, dostu için de aynısını istemekle mükellef olduğuna dikkati çeken Erdoğan, her hal ve şart altında, Müslümanın adaletle davranmak, hakkın rızasına uygun hareket etmek zorunda olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin bu amaçla dün olduğu gibi bugün de barışın, adaletin, istikrarın tesisi için mücadele verdiğine işaret ederek, "Baskılar karşısında eğilip bükülmeden, kınayıcıların kınamasına aldırmadan, her zeminde hakkı ve hukuku savunuyoruz. Nasıl ortak geleceğimizi tehdit eden kültürel ırkçılığa ve faşizme karşı çıkıyorsak, aynı şekilde DEAŞ/FETÖ/El Kaide/PKK gibi eli kanlı çetelerle de mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Terörist etiketiyle yaftalanmasına rıza göstermeyeceğiz"



Bazı müttefiklerin yaptığı gibi teröristleri, ideolojisine, kimliğine göre tasnif etmediklerini ve insanlık düşmanlarının tamamını lanetlediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bizim gözümüzde DEAŞ'lı canilerin alçakça katlettiği Manchesterlı, Parisli siviller ile Esed rejiminin bombaları altında can veren Hamalı, Humuslu kardeşlerimiz arasında fark yoktur." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin muarızları, muhatapları ve müttefikleri, teröristler arasında ayrım yapsa da Türkiye'nin, asla ayrım yapamayacağını vurgulayan Erdoğan, ne teröre ne de terör bahanesiyle, Müslümanların terörist etiketiyle yaftalanmasına rıza göstermediğini ve göstermeyeceğini ifade etti.



Erdoğan, Türkiye'nin mücadelesinin, Filistinlilerin, Arakanlıların, Türkistanlıların, mazlum Asya halklarının mücadelesi olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bu mücadelesine gençlerin cansiparane bir şekilde sahip çıkmasını istedi.

FETÖ'cü ve bölücü alçakların iftiralarına boyun eğilmemesi ve Türkiye'ye yönelik propagandaların boşa çıkarılması gerektiğini anlatan Erdoğan, yurt dışında ve gümrük kapılarında, 7 Haziran'da oy kullanma işleminin başlayacağını hatırlattı.



- "Bu hassasiyetle yaklaşmanızı istiyorum"



Erdoğan 24 Haziran'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yapılacağını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"24 Haziran seçimleri, ülkemizin önünde yeni bir dönemin açılacağı, gerçekten çok kritik seçimlerdir. Bu seçimlerde sadece cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenmeyecek, aynı zamanda Türkiye'nin 2023 hedefleriyle 2053 ve 2071 vizyonu da onaylanacaktır. Bu seçimin sonucuna göre ülkemiz, ya 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü demokrasi ve kalkınma hamlesini devam ettirecek ya da çetin mücadeleler sonunda elde ettiği pek çok kazanımı heba olup gidecektir. Sizlerden seçim sürecine bu hassasiyetle yaklaşmanızı özellikle istiyorum. İnşallah sizin, ailenizin ve tüm arkadaşlarınızın oy tercihlerinin, büyük ve güçlü Türkiye'den yana olacağına inanıyorum."

Erdoğan, 16 Mayıs'ta başlayacak ramazan ayı dolayısıyla katılımcıların ramazanını tebrik ederek, bu ayın, ülke, millet ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.



- Notlar



Kur'an tilavetiyle başlayan akşam yemeğinde öğrenciler tarafından hazırlanan tanıtım filmi gösterildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından TURKEN Vakfı İngiltere Başkanı Hakan Camuz tarafından hediye takdim edildi.

Program sunucusu daha sonra bugünün Anneler Günü olduğunu anımsatarak Emine Erdoğan'ı kürsüye davet etti. Emine Erdoğan'a bir öğrenci tarafından çiçek takdim edildi.



Aile fotoğrafı çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep söylenir ama biz de söyleyeceğiz, tabi senede bir gün anneler günü hakikaten pek dile de gönüle de hoş gelmiyor. Çünkü bizim değerlerimizde, her gün anneler günü. Sevgili Peygamberimiz biliyorsunuz 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyuruyor, babaların ayakları altındadır demiyor. Onun için annelerin ayaklarının altı koklanasıdır. Ben tavsiye ediyorum, bu akşam gidince annelerinizin ayaklarının altını koklayın, orada cennet kokusu var." dedi.

GORDON MİLNE DE YEMEKTE YER ALDI



Yemeğe Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.



Yemekte, bir dönem Türkiye'de de görev yapan Beşiktaş'ın efsane teknik direktörü Gordon Milne de yer aldı.