Erdoğan'a seçim tebrikleri sürüyor
Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Irak’taki Sairun İttifakı’nın lideri Mukteda Es-Sadr, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
Görüşme vesilesiyle, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtildi.
ES-SADR'DAN KUTLAMA
Es-Sadr, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı kutladı.
Görüşme vesilesiyle, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtildi.
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