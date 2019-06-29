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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.06.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Erdoğan ve Widodo görüşmesinin ayrıntıları belli oldu

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Erdoğan ve Widodo görüşmesinin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Devlet Başkanı Widodo görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın planlanan Endonezya ziyareti görüşüldü.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Erdoğan'ın planlanan Endonezya ziyareti gibi konular ele alındı.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Erdoğan ve Widodo, Erdoğan'ın 2020 başında planlanan Endonezya ziyaretine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye ile Endonezya arasında gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünün kutlanacağına dikkat çekilen haberde, iki liderin, karşılıklı yarar ve somut iş birliklerine vesile olması amacıyla planlanan ziyaret konusunda gerekli hazırlıkların başlatılmasını talep ettiği belirtildi.

Görüşmede, Widodo ve Erdoğan’ın, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki kat artırılması konusunda mutabık olduğu ifade edilirken, Erdoğan’ın birçok stratejik endüstriyel iş birliklerine ilişkin çeşitli fırsatlar sunduğu kaydedildi.

Bu arada, Erdoğan’ın nisan ayındaki seçimde yeniden başkan seçilen Widodo’yu bir kez daha tebrik ettiği ve Widodo’nun da Erdoğan’a teşekkür ettiği aktarıldı.

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