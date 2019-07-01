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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriErdoğan: Türkiye ile Japonya arasında 1,5 asra yaklaşan dostluk bağlarını daha da güçlendiriyoruz
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Dünya
AA
01.07.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Erdoğan: Türkiye ile Japonya arasında 1,5 asra yaklaşan dostluk bağlarını daha da güçlendiriyoruz

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Erdoğan: Türkiye ile Japonya arasında 1,5 asra yaklaşan dostluk bağlarını daha da güçlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palace Hotel'de basına kapalı gerçekleşen yemekte yaptığı konuşmada, misafirperverliği için Toşihiro Nikai'ye teşekkür etti.

Bugün son derece verimli ve başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye ile Japonya arasında 1,5 asra yaklaşan dostluk bağlarını daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Sadece siyasi ve ekonomik alanda değil kültürel ve bilimsel alanda da iki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inandığını vurgulayan Erdoğan, "Malum Japonya ile aramızdaki en kritik projelerden biri İstanbul'da kurulması planlanan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesidir. Bu üniversitenin kısa zamanda faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz. Yer tahsisi bütün bunlar yapılmış vaziyette." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılını Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettiklerini anımsatarak, "Sene boyunca düzenleyeceğimiz programlarla Türkiye'nin zengin kültürel birikimini Japon dostlarımıza yakından tanıtmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" adlı Topkapı Sarayı sergisinin Tokyo'da çok yoğun bir ilgiyle karşılandığını öğrendiğini dile getiren Erdoğan, 170 bin Japon sanatseverin bu sergiyi ziyaret etmesinin Türk kültürüne yönelik merakın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tofukuji Tapınağı'nda açılan Ara Güler Sergisi'nin de aynı ilgiyi doğuracağına inandığını söyledi.

Asya'nın doğu ve batı ucunda yer alan Türkiye ve Japonya'nın birbirinden öğreneceği pek çok şey bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Bizler her ne kadar farklı dilleri konuşsak, birbirimize binlerce kilometre uzakta olsak da kültürel noktada pek çok ortak yanımız var. Aile bağlarına verilen önem, saygı, çalışkanlık, cesaret, mücadele, disiplin paylaştığımız bu ortak değerlerin başında geliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

Yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

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