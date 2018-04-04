Erdoğan, Trump’a sordu: Suriye’den çekiliyor musunuz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriErdoğan, Trump’a sordu: Suriye’den çekiliyor musunuz
GeriDünya Erdoğan, Trump’a sordu: Suriye’den çekiliyor musunuz
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
CANSU ÇAMLIBEL - WASHINGTON
04.04.2018 - 01:23, Son Güncelleme:

Erdoğan, Trump’a sordu: Suriye’den çekiliyor musunuz

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Erdoğan, Trump’a sordu: Suriye’den çekiliyor musunuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında son iki haftada iki telefon görüşmesi gerçekleşti. 30 Mart tarihli son telefon, planlanan bir görüşme değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ve Gazze’deki gelişmeler üzerine talep ettiği görüşmenin Ankara açısından en kritik bölümü görüşmeden bir gün önce sürpriz bir şekilde ülkesinin Suriye’den çekilmeye hazırlandığı ilan eden Trump’ın bu konuda söyledikleri oldu. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine “Çekiliyoruz’ açıklamasının ayrıntılarını sorduğunda ABD Başkanı Trump, “Oradaki misyonumuzun sonuna geldik” dedi. Ancak Trump, ABD’nin hemen yarın Suriye’den çıkamayacağını da ekledi. Trump’ın çekilmeye ilişkin soru işaretlerini giderecek bir detay vermediği öğrenildi.

EK ASKER RAFA MI KALKACAK?

Trump’ın Suriye açıklaması nedeniyle kafa karışıklığının yaşandığı tek yer Ankara değil. En büyük şaşkınlığı yaşayan Trump’ın kendi güvenlik bürokrasisi. Trump’ın geçen hafta Ohio’da yaptığı “Çekiliyoruz” açıklaması öncesinde generallerin Suriye’nin kuzeyine ek Amerikan askeri gönderilmesine yönelik planları Beyaz Saray’ın onayına sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Suriye’deki Amerikan askeri sayısı, kamuoyuna açıklandığı kadarıyla 2000 civarında. Takviye güç planlarının ne kadar sayıda yeni asker üzerinden yapıldığı net değil. Suriye’deki Amerikan askerleri terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nin eğitimi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlıyor. Hafta sonunda CNN televizyonu dün Trump’ın ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray’da Suriye’de DEAŞ karşıtı mücadeleyi değerlendirmek için toplanacağını bildirmişti. Ancak dün için açıklanan programda toplantı yer almadı.

MATTIS ÇEKİLMEDEN YANA DEĞİL

ABD’nin Suriye’den öngörülebilir bir gelecekte çıkmasına karşı açık tavır alan yetkililerin başında Trump’ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geliyordu. Tillerson ocak ayında Stanford Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada ülkesinin Irak’tan erken çıkarak yaptığı hatayı Suriye’de tekrarlamayacağını savunmuştu. Tillerson, buna en büyük gerekçe olarak ise İran’ın Suriye’deki etkinliğini göstermişti. ABD’nin Suriye denkleminden çıkmasına itiraz eden isimlerden biri olan Savunma Bakanı Jim Mattis, hâlâ Trump’ın kabinesinin en kuvvetli isimlerinden. Yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın askerlerin itirazı ortadayken Trump’ın Suriye’den çıkma hevesini ne şekilde politikaya dökeceği merak konusu. Pompeo da Bolton da bugüne kadar Ortadoğu’da şahin politikaları savunan isimler. Öte yandan Bolton’ın, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin DEAŞ’la mücadelesine övgüler düzen ve Kürtlerin bağımsızlığına destek veren çok sayıda açıklaması hafızalarda. Bolton ve Pompeo’nun Suriye’den çekilme konusunda Mattis ve generallerin mi Trump’ın yanında mı yer alacağı merak konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trumptan kritik görüşme... 8 günde ikinci telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan kritik görüşme... 8 günde ikinci telefon
Trump: Askerlerimizin dönmesini istiyorum
Trump: Askerlerimizin dönmesini istiyorum
Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 5 muhteşem neden!

Moda dünyası ‘İkon’suz kalacak

Bu kareyle iddia edilmişti: ABD'den 'İncirlik' yorumu

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?