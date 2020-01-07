Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün 24 Ocak’ta Türkiye’de ağırlayacağı Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ABD’nin Süleymani operasyonu, Berlin’deki Libya Konferansı ve Suriye’deki gelişmeler ele alındı. Almanya, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması öngörülen güvenli bölge planına destek verirken, Erdoğan ile Merkel, İdlib’den gelen 300 bin mülteciye dair atılacak adımları da görüştü. Erdoğan, önceki akşam yaptığı açıklamada, “Merkel’le yapacağım görüşmede biz büyük ihtimalle Irak, İran, bu olayı konuşacağız ama, o önemli bir konu olarak da Berlin sürecini önümüze getirecek ve Berlin süreciyle de Libya’yı masaya yatıracağız. Berlin süreci devam ettirmek istiyor” demişti.