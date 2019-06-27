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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.06.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler Fotoğraf Sergisi"ni açacak

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Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler Fotoğraf Sergisi"ni açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran'da Japonya'nın Kyoto kentinde, fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergiyi açacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle sanatçının eserlerini dünyanın önemli kentlerine taşımak üzere gerçekleştirilen "Ara Güler Fotoğraf Sergisi", Londra ve Paris'in ardından üçüncü durağı olan Kyoto'da sanatseverlerle buluşacak.

Nisanda Londra Saatchi Galeri'de ve mayıs ayında Paris Polka Galeri'de düzenlenip büyük ilgiyle karşılanan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, tüm dünyanın dikkatlerinin Japonya'ya odaklanacağı G-20 Zirvesi ile aynı dönemde, Kyoto'nun 800 yıllık tarihi mekanı Tofuku-ji Tapınağı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Londra ve Paris etaplarında The Times, Daily Mail, Le Figaro gibi önde gelen medya kuruluşlarının gündemine yansıyan, Londra'da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında seçilen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 30 Haziran-10 Temmuz arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ön sözü ile hazırlanan ve daha önce İngiltere ve Fransa'da ülkelerin kendi diliyle okura ulaşan sergi kitabı ise Japonya'da da Türkçe-İngilizce-Japonca olarak tek baskıda üç dilli içeren özel versiyonuyla G-20'ye gelen devlet başkanlarına armağan edilecek.

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SERGİNİN DÖRDÜNCÜ DURAĞI NEW YORK OLACAK

Ara Güler Fotoğraf Sergisi, Japonya'dan sonra, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde, eylül sonunda New York'da Street Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi’nde ziyarete açılacak. Serginin, özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York'a gelen farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Sergi, Ocak 2020'de Roma'da Trastevere Müzes'nde ve ardından Mogadişu'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde sanatseverlerle buluşacak.

ARA GÜLER SERGİSİ

Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Aşık Veysel'den Yaşar Kemal'e, Pablo Picasso'dan Salvador Dali'ye, Indira Gandhi'den Rahibe Teresa'ya, Brigitte Bardot'dan, Sophia Loren'e uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor.

Serginin ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, ulaşım sponsorluğunu Türk Hava Yolları, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazeteleri üstleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖN SÖZ

Sergiye ilişkin kitabın ön sözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alındı. Erdoğan, kitabın ön sözünde usta fotoğrafçı Güler'i şöyle anlattı:

"Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul’u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler’in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız."

Sergiye ilişkin kitap, serginin düzenlendiği her ülkede o ülkenin ana diliyle sanatseverlere ulaşacak.

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