Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden, Erdoğan ile Trump arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.
Buna göre, görüşmede, Brüksel’deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, Suriye’deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.
Erdoğan, Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in Helsinki’de yapacakları görüşmenin önemine işaretle başarı dileklerini ifade etti.
Görüşmede, Menbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için iş birliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı.
Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen görüşmede, Erdoğan ve Trump, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti.
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