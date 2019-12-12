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Dünya
12.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erdoğan ile Putin görüştü

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Erdoğan ile Putin görüştü

Suriye’den sonra Libya da Rusya ile ikili ilişkilerde yeni konu başlığı olacağa benziyor.

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların konuşulduğu aktarılan telefon görüşmesi öncesinde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Libya’daki gelişmeler de önem arz ediyor” diyerek bu konunun da ele alınacağını belirtmişti. Yine görüşme öncesi konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, iki liderin gündeminde Libya konusunun olmasının beklendiğini söyleyerek, “Rusya, Libya içinde ihtilaflı tüm taraflarla diyalog halinde. Bir araya gelerek ülkeleri için çözüm üretmelerini destekliyoruz. Bu adımları sağlayacak tüm inisiyatifleri destekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE HESAPLARI BOZDU

Ankara, Trablus merkezli Libya Ulusal Hükümeti (UMH) ile vardığı mutabakatla, Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Mısır, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail’in Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne hapsetme planını devre dışı bırakmış oldu. Kaddafi’nin ardından Libya’da istikrar sağlanabilmiş değil. Mutabakat muhtırasına onay veren UMH, BM tarafından meşru kabul edilse de; Fransa, Ürdün, Mısır, BAE ve Rusya Tobruk merkezli Hafter’in Libya Ulusal Ordusu’na destek vererek kendi çıkarları doğrultusunda bir tablo oluşması için çalışıyor.

TÜRK ASKERİ TARTIŞMASI

Rus lejyonerlerinin sahada Hafter güçlerine destek verdiği aktarılıyor. Hafter, hafta sonu başkent yakınlarındaki Salah el Din semtini ele geçirdi. Hafter kanadı, Türkiye ile yapılan mutabakatı tanımadığını açıklamıştı. Hafter’in hükümeti devirmesi, Ankara’nın söz konusu yönetimle yaptığı mutabakatı riske atabilir. Türkiye’nin, “Eğer UMH talep ederse Libya’ya asker göndeririz” söylemi böyle bir ortamda gündeme geliyor.

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