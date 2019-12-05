'Erdoğan ile harika bir görüşme oldu'
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dün NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, “Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşmeydi” dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile basına açıklamalarda bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan ile planlanmamış bir görüşme yaptıklarını belirten Trump, “Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşmeydi. Suriye’yi konuştuk, Kürtleri konuştuk. Sınır ve güvenli bölge çok iyi gidiyor. Bu konuda Türkiye’ye çok itibar ediyorum. Ateşkes sürüyor. Bence insanlar buna şaşırdı” diye konuştu.
Türkiye ile Suriye sınırının uzun süredir kargaşa içinde olageldiğini belirten Trump, “Askerlerimizi çektik, petrolü aldık. Askerlerimiz petrolün olduğu yerde. Ben böyle istiyorum. Onlar kendi sınırlarını devriye gezerler ve bunu yapıyorlar” dedi.
‘Sınırda çok iyi iş çıkarıyorlar’
Türkiye’nin NATO üyeliğiyle ilgili bir soru üzerine de Trump, “Pek çok kişinin Türkiye’ye yaptıklarından dolayı saygısı var. Sınırda ve güvenli bölgede de iyi iş çıkarıyorlar” diye konuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Twitter’dan “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi” şeklinde paylaşımında bulundu.
BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray’dan da görüşmeyle ilgili bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray açıklamasında “İki başkan Türkiye’nin ittifaka yönelik taahhütlerine yerine getirmesinin önemini, karşılıklı ticareti 100 milyar dolara çıkaracak şekilde ticaretin güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik sınamaları ve enerji güvenliğini ele aldı” ifadesi yer aldı. Başkan Trump, önceki gün düzenlenen iki basın toplantısında da Türkiye’nin önemine vurgu yapan ve Erdoğan ile iyi anlaştığına dair açıklamalarda bulunmuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle