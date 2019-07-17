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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA-İHA-DHA
17.07.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Erbil'deki hain saldırıya dünyadan tepkiler

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Erbil'deki hain saldırıya dünyadan tepkiler

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıya dünyadan sert tepkiler verildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Erbil’de Türk Konsolosluğu’nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz" dedi. 

ABD'DEN KINAMA

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter sayfasında hain saldırıyı kınayan bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

ABD'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA 

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomata yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.     

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:     

"Türk diplomasi camiasına başsağlığı diliyoruz. Irak'taki yabancı diplomatların ve misyon temsilciliklerinin korunması için dayanışma içerisindeyiz."     

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir kişi şehit olmuştu.

Erbildeki hain saldırıya dünyadan tepkiler

AB BÜYÜKELÇİSİ BERGER: TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Erbil’de Türk Konsolosluğu’nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger,ÿErbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili Twitter hesabındanÿaçıklama yaptı. Berger, "Erbil’de Türk Konsolosluğu’nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye’nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz" ifadelerini kullandı.

IRAK, ERBİL'DEKİ SİLAHLI SALDIRIYI KINADI

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, "Erbil'de, bir Türk diplomatın hedef alındığı silahlı saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil kentinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "Erbil'de bir Türk diplomatın hedef alındığı silahlı saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıda Irak vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ise yaralandığı bilgisine yer veren Sahhaf, saldırıya ilişkin detayların ortaya çıkarılması için resmi taraflarla koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuştu.

 

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