Erbil’de Valiliğe baskın
IKBY’nin merkezi dün valilikteki kanlı saldırıyla sarsıldı. Yaşları 16 ila 18 arasında değişen silahlı üç kişi, Erbil’de valiliği basarak, iki kişiyi rehin aldı. Güvenlik güçleriyle dört saat çatışan saldırganlar öldürüldü. Rehinelerden biri de çatışma sırasında yaralanarak hayatını kaybetti. Olayda dört yaralı var.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) merkezi Erbil’de dün sabah saatlerinde valilik binasına baskın düzenlendi. Silahlı üç kişi saat 07.15’te kapıdaki bir güvenlik görevlisini yaralayarak yerleşkeye girdi. Ofislere ateş açan saldırganlar iki kişiyi rehin aldı.
ÇAYCI ÇATIŞMADA ÖLDÜ
Anti-terör timleri, ikisi 16, biri 18 yaşında olduğu tespit edilen saldırganlara müdahale etti. Valilik binasının içinde dört saat boyunca güvenlik güçlerine karşı koyan saldırganlar öldürüldü. Rehin alınan sivillerden biri çatışma sırasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin valilikte çayçı olarak çalıştığı öğrenildi. Saldırıda bir polis memuru ile üç asayiş görevlisinin de yaralandığı açıklandı.
BAŞ ŞÜPHELİ DEAŞ
Saldırıyı üstlenen herhangi bir örgüt olmadı. IKBY’ye yakın Rudaw yayın kuruluşu, Rehel Muhammed Rustem (16), Bilal Süleyman Abdurrahman Ahmed (18) ile Abdurrahman Rahim Kadir (16) saldırıda yer aldığını yazdı. Erbil Asayiş Müdürü Tarık Nuri, Erbil nüfusuna kayıtlı olduğunu açıkladığı saldırganların DEAŞ ile bağlantılı olabileceğini duyurdu. Reuters haber ajansına göre de, bir güvenlik yetkilisi, “Binaya ana kapıdan giriş için kullandıkları taktiklere bakılırsa, saldırganların DEAŞ’ten olduğunu sanıyoruz” dedi.
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