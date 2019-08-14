Epstein’ın adasına baskın
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’de cinsel taciz suçundan sabıkalı ve seks amaçlı insan kaçaklığıyla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein’in Virgin Adaları bölgesinde malikânesinin bulunduğu küçük bir adaya baskın düzenledi.
Epstein’ın çocuk yaştaki kızları alıkoyduğu iddia edilen adadan elde edilen bulguların soruşturmaya dâhil edilmesi bekleniyor. Söz konusu mekân, Epstein’in işlediği suçların merkezi olarak tabir ediliyor. Epstein, geçen hafta New York’ta kaldığı cezaevinde kendisini asmış halde bulunmuştu.
Bu arada, ABD Adalet Bakanı William Barr’ın cezaevindeki aksaklıkları gündeme getirerek cezaevi yönetimini eleştirmesinin ardından, dün, cezaevi müdürü geçici olarak başka bir yere atandı ve iki gardiyan görevlerinden uzaklaştırıldı. New York Times gazetesi, Epstein’ın intihar ettiği gün mahkûmu her yarım saatte bir kontrol etmesi gereken iki gardiyanın saatlerce Epstein’ı kontrol etmediğini yazmıştı.
Yatırım fonu yöneticisi Jeffrey Epstein, ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi güçlü isimlerle yakın arkadaşlığıyla tanınıyordu. 2008’de reşit olmayan kızlarla fuhuşla suçlanan Epstein, 13 ay hapis cezasının ardından serbest kalmıştı. Epstein 2002-2005 yılları arasında yaşlarının küçük olduğunu bildiği halde cinsel istismar ve seks amaçlı insan kaçakçılığıyla suçlanıyordu.
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