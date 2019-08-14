Epstein’ın adasına baskın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEpstein’ın adasına baskın
GeriDünya Epstein’ın adasına baskın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
14.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Epstein’ın adasına baskın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Epstein’ın adasına baskın

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’de cinsel taciz suçundan sabıkalı ve seks amaçlı insan kaçaklığıyla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein’in Virgin Adaları bölgesinde malikânesinin bulunduğu küçük bir adaya baskın düzenledi.

Epstein’ın çocuk yaştaki kızları alıkoyduğu iddia edilen adadan elde edilen bulguların soruşturmaya dâhil edilmesi bekleniyor. Söz konusu mekân, Epstein’in işlediği suçların merkezi olarak tabir ediliyor. Epstein, geçen hafta New York’ta kaldığı cezaevinde kendisini asmış halde bulunmuştu.

Bu arada, ABD Adalet Bakanı William Barr’ın cezaevindeki aksaklıkları gündeme getirerek cezaevi yönetimini eleştirmesinin ardından, dün, cezaevi müdürü geçici olarak başka bir yere atandı ve iki gardiyan görevlerinden uzaklaştırıldı. New York Times gazetesi, Epstein’ın intihar ettiği gün mahkûmu her yarım saatte bir kontrol etmesi gereken iki gardiyanın saatlerce Epstein’ı kontrol etmediğini yazmıştı.


Yatırım fonu yöneticisi Jeffrey Epstein, ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi güçlü isimlerle yakın arkadaşlığıyla tanınıyordu. 2008’de reşit olmayan kızlarla fuhuşla suçlanan Epstein, 13 ay hapis cezasının ardından serbest kalmıştı. Epstein 2002-2005 yılları arasında yaşlarının küçük olduğunu bildiği halde cinsel istismar ve seks amaçlı insan kaçakçılığıyla suçlanıyordu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun uçağına yaklaşmaya çalışan NATO uçağı uzaklaştırıldı
Yunanistan'daki orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar tekrar durduruldu
Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı