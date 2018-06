Envantere girdi

TÜRKİYE, değişik aşamalarla 1999 yılından bu yana programına ve üretimine ortak olduğu beşinci nesil müşterek taarruz uçağı (JSF) F-35’lerin A serisi ilk uçağını resmen dün teslim aldı. Üretim aşaması son noktaya gelen ikinci F-35A’nın da temmuz ayında teslim alınması bekleniyor.



Teslim töreni nedeniyle F-35’lerin ana tedarikçi ve üreticisi Lockheed Martin’in Fort Worth tesislerinde dün bir tören düzenlendi. Türk savunma sanayii sektörünün üretiminde aktif rol aldığı F-35A uçakları, pilotların eğitimi için bir süre daha ABD’de kalacak, Kasım 2019’dan itibaren ise Malatya’daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’na gelmeye başlayacak. 18-0001 kuyruk numarası ile teslim alınan ilk F-35 uçağı pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona’da yer alan Luke Hava Üssü’nde görevlendirilecek. Türkiye’de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi’ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın aktivasyon çalışmalarına da devam ediliyor.







Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri alacak olması nedeniyle ABD Senatosu’nun satışına şerh koyduğu F-35A’ların teslimi için düzenlenen törene Ankara’dan en üst düzey yetkili olarak Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ile Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı’ndan Tümgeneral Reha Er katıldı. Törende konuşan Demirel, “Türkiye, NATO’nun güvenilir ve kararlı müttefiki olarak küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam ederken, F-35 ülkemizin toprak bütünlüğünün ve ulusumuzun güvenliğinin korunmasına da yardımcı olacaktır” dedi.





Törene Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve askeri yetkililer ile Lockheed Martin’in yöneticileri katıldı.



TESLİM ETMEKTEN ONUR DUYDUK

Türkiye’ye F-35A uçağını teslim etmekten onur duyduklarını belirten Lockheed Martin CEO’su Marillyn Hewson da “Programa ortak ülkeler için, bu uçağın gelişmiş yetenekleri ve teknolojileri ile gerçekten dönüştürücü olduğunu ve onlarca yıl boyunca F-35’in dünya çapında küresel güvenliği artırmada belirleyici bir rol oynayacağından emin olduğunu” söyledi.



30 UÇAK SİPARİŞİ VERİLDİ

Lockheed Martin’in İş Geliştirme ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jack Crisler, “Türkiye her zaman değerli bir ortağımız oldu” dedi. Şimdiye dek 300’den fazla üretilen F-35’ler için dünya genelinde 620 pilot ve 5 bin 600 bakım uzmanının eğitim aldığını belirten Crisler, uçakların şu an için 15 ayrı üste konuşlandıklarını, 12 ülkenin müşteri konumda olduğunu söyledi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan tören nedeniyle yapılan açıklamada Türkiye’nin yıllar içinde 100 adet F-35 almayı planladığı ve hali hazırda 30 adet uçağın siparişini verdiği ifade edildi.



F-16'YA HAYRANIM AMA F-35 BİR BAŞKA

F-35 eğitmen pilotlarından Billie Flynn, şu bilgileri verdi: “F-35’lerin görünmezliği ve yenilmezliği mükemmel. Sensörleri sayesinde 10 bin metre yükseklikte 360 derecelik bakış açısıyla karada ve havada her şeyi görme yeteneğine sahipsiniz. F-35’ler mevcut savaş uçaklarından her alanda çok daha güçlü. Alaska ve Norveç’in en çetin kış koşullarına sahip bölgelerinde rahatlıkla görev yapıyorlar. F-35 kullanan kadın pilotlar da var. Kokpite girmeyi başarmışsanız, kadın-erkek fark etmiyor. Ben de F-16’ların, F-18’lerin vs. hayranıyım. Ama F-35’leri uçurunca farkı görüyorsunuz.”



TESLİMAT GÜNÜ ABD'DEN SON HAMLE

Türkiye’nin ilk iki F-35 uçağını üretici firma Lockheed Martin’in Texas Fort Worth’deki tesislerinde teslim aldığı saatlerde bir grup ABD’li senatör, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda uçakların Türkiye’ye gelişini engelleme hedefiyle bu kez de Dışişleri Bakanlığı ve Dış Operasyonlar Tahsisat Yasası’na yeni düzenlemeler ekletti. Senato’dan, hafta başında onay verdiği 716 milyar dolarlık 2019 Ulusal Yetkilendirme Yasası’na (NDAA) ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasına ilişkin detaylı rapor talep edilmişti. Tahsisat Yasa tasarısına yapılan eklemelerle senatörler bu kez de bizzat Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan bir rapor istedi. Van Hollen’ın Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve James Lankford ile birlikte gündeme getirdiği son dakika değişiklikleri Dış İlişkiler Komisyonu’nda kabul edildi. Bu, Pompeo’nun yasa çıktıktan sonra 30 gün içinde Kongre’deki ilgili komisyonlara Türk hükümetinin S-400’leri satın alıp almadığına dair kesin bir değerlendirme içeren detaylı rapor sunmasını öngörüyor. / Cansu ÇAMLIBEL / WASHINGTON