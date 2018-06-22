Envantere girdi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Uğur ERGAN / ABD
22.06.2018 - 01:49, Son Güncelleme:

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Türkiye’nin ABD’den almak üzere anlaştığı ilk F-35 dün törenle teslim edildi. İkinci uçak temmuz ayında verilecek. Uçaklar Türk pilotların eğitimi için 2020’ye kadar ABD’de kalacak.

Envantere girdiTÜRKİYE, değişik aşamalarla 1999 yılından bu yana programına ve üretimine ortak olduğu beşinci nesil müşterek taarruz uçağı (JSF) F-35’lerin A serisi ilk uçağını resmen dün teslim aldı. Üretim aşaması son noktaya gelen ikinci F-35A’nın da temmuz ayında teslim alınması bekleniyor.

Teslim töreni nedeniyle F-35’lerin ana tedarikçi ve üreticisi Lockheed Martin’in Fort Worth tesislerinde dün bir tören düzenlendi. Türk savunma sanayii sektörünün üretiminde aktif rol aldığı F-35A uçakları, pilotların eğitimi için bir süre daha ABD’de kalacak, Kasım 2019’dan itibaren ise Malatya’daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’na gelmeye başlayacak. 18-0001 kuyruk numarası ile teslim alınan ilk F-35 uçağı pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona’da yer alan Luke Hava Üssü’nde görevlendirilecek. Türkiye’de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi’ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın aktivasyon çalışmalarına da devam ediliyor.

Envantere girdi



Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri alacak olması nedeniyle ABD Senatosu’nun satışına şerh koyduğu F-35A’ların teslimi için düzenlenen törene Ankara’dan en üst düzey yetkili olarak Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ile Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı’ndan Tümgeneral Reha Er katıldı. Törende konuşan Demirel, “Türkiye, NATO’nun güvenilir ve kararlı müttefiki olarak küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam ederken, F-35 ülkemizin toprak bütünlüğünün ve ulusumuzun güvenliğinin korunmasına da yardımcı olacaktır” dedi.

Envantere girdi

Törene Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve askeri yetkililer ile Lockheed Martin’in yöneticileri katıldı.

TESLİM ETMEKTEN ONUR DUYDUK
Türkiye’ye F-35A uçağını teslim etmekten onur duyduklarını belirten Lockheed Martin CEO’su Marillyn Hewson da “Programa ortak ülkeler için, bu uçağın gelişmiş yetenekleri ve teknolojileri ile gerçekten dönüştürücü olduğunu ve onlarca yıl boyunca F-35’in dünya çapında küresel güvenliği artırmada belirleyici bir rol oynayacağından emin olduğunu” söyledi.

30 UÇAK SİPARİŞİ VERİLDİ
Lockheed Martin’in İş Geliştirme ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jack Crisler, “Türkiye her zaman değerli bir ortağımız oldu” dedi. Şimdiye dek 300’den fazla üretilen F-35’ler için dünya genelinde 620 pilot ve 5 bin 600 bakım uzmanının eğitim aldığını belirten Crisler, uçakların şu an için 15 ayrı üste konuşlandıklarını, 12 ülkenin müşteri konumda olduğunu söyledi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan tören nedeniyle yapılan açıklamada Türkiye’nin yıllar içinde 100 adet F-35 almayı planladığı ve hali hazırda 30 adet uçağın siparişini verdiği ifade edildi.

F-16'YA HAYRANIM AMA F-35 BİR BAŞKA
F-35 eğitmen pilotlarından Billie Flynn, şu bilgileri verdi: “F-35’lerin görünmezliği ve yenilmezliği mükemmel. Sensörleri sayesinde 10 bin metre yükseklikte 360 derecelik bakış açısıyla karada ve havada her şeyi görme yeteneğine sahipsiniz. F-35’ler mevcut savaş uçaklarından her alanda çok daha güçlü. Alaska ve Norveç’in en çetin kış koşullarına sahip bölgelerinde rahatlıkla görev yapıyorlar. F-35 kullanan kadın pilotlar da var. Kokpite girmeyi başarmışsanız, kadın-erkek fark etmiyor. Ben de F-16’ların, F-18’lerin vs. hayranıyım. Ama F-35’leri uçurunca farkı görüyorsunuz.”

TESLİMAT GÜNÜ ABD'DEN SON HAMLE
Türkiye’nin ilk iki F-35 uçağını üretici firma Lockheed Martin’in Texas Fort Worth’deki tesislerinde teslim aldığı saatlerde bir grup ABD’li senatör, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda uçakların Türkiye’ye gelişini engelleme hedefiyle bu kez de Dışişleri Bakanlığı ve Dış Operasyonlar Tahsisat Yasası’na yeni düzenlemeler ekletti. Senato’dan, hafta başında onay verdiği 716 milyar dolarlık 2019 Ulusal Yetkilendirme Yasası’na (NDAA) ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasına ilişkin detaylı rapor talep edilmişti. Tahsisat Yasa tasarısına yapılan eklemelerle senatörler bu kez de bizzat Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan bir rapor istedi. Van Hollen’ın Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve James Lankford ile birlikte gündeme getirdiği son dakika değişiklikleri Dış İlişkiler Komisyonu’nda kabul edildi. Bu, Pompeo’nun yasa çıktıktan sonra 30 gün içinde Kongre’deki ilgili komisyonlara Türk hükümetinin S-400’leri satın alıp almadığına dair kesin bir değerlendirme içeren detaylı rapor sunmasını öngörüyor. / Cansu ÇAMLIBEL / WASHINGTON

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