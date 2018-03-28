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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
28.03.2018 - 00:48, Son Güncelleme:

Enkaz şehir Doğu Guta

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Enkaz şehir Doğu Guta

Esad rejiminin abluka altında tuttuğu ve saldırılara devam ettiği Doğu Guta’dan tahliyeler sürerken, Anadolu Ajansı (AA), Doğu Guta’nın Arbin ilçesini insansız hava aracıyla görüntüledi.

ESAD rejimi, saldırılar ve tahliyelerle, şubat ayı başına kadar muhaliflerin kontrolündeki başkent Şam’ın 10 km doğusundaki Doğu Guta’nın neredeyse yüzde 90’ını ele geçirdi. Muhalif silahlı gruplar, Rusya’nın arabuluculuğunda bölgeyi terk etmeyi sürdürüyor. AA ‘enkaz şehre’ dönen Doğu Guta’nın Arbin mahallelerini havadan görüntüledi. Çekimlerde az sayıdaki insanın motosiklet, otomobil ve kamyonetlerine eşyalarını yükleyerek yola dizildiği görülüyor. Görüntülerde insanlar, çok ağır hasar almış apartmanlar, tahrip olmuş tozlu yollar göze çarpıyor. Dış cephesi tamamen yıkılmış apartmanların odaları, terasları görüntüye yansıyor.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Rusya’nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta’nın Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden zorunlu tahliyeler, 22 Mart’ta başlamıştı. Önceki akşam da hasta ve yaralılar ile askeri muhalif unsurları taşıyan yaklaşık 6 bin 800 kişinin bulunduğu, 122 otobüs ve 7 hasta nakil aracından oluşan beşinci konvoyun ülkenin orta kesimindeki Hama’ya ulaştığı öğrenildi. Konvoyun Hama’dan muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalındaki geçici barınma merkezlerine gitmesi bekleniyor. AA’ya göre geçen hafta başlayan zorunlu tahliyelerde bölgeden çıkanların sayısı 18 bini aştı. Haresta ilçesinde tahliyeler tamamlandı, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma’da tahliye sürecinin devam etmesi bekleniyor. Zorunlu göç devam ederken Esad rejimi ve destekçilerinin binlerce kişiyi katlettiği Doğu Guta’nın Duma ilçesi ise hâlâ abluka altında.      

Enkaz şehir Doğu GutaÖnceki gün Doğu Guta’dan 7 bin kişi daha tahliye edildi.

BİLGİ NOTU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 24 Şubat’ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta’da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun bombardımanı ve saldırıları altında muhaliflerin
direnişi çözülmeye başlamıştı.

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