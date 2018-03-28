Enkaz şehir Doğu Guta
Esad rejiminin abluka altında tuttuğu ve saldırılara devam ettiği Doğu Guta’dan tahliyeler sürerken, Anadolu Ajansı (AA), Doğu Guta’nın Arbin ilçesini insansız hava aracıyla görüntüledi.
ESAD rejimi, saldırılar ve tahliyelerle, şubat ayı başına kadar muhaliflerin kontrolündeki başkent Şam’ın 10 km doğusundaki Doğu Guta’nın neredeyse yüzde 90’ını ele geçirdi. Muhalif silahlı gruplar, Rusya’nın arabuluculuğunda bölgeyi terk etmeyi sürdürüyor. AA ‘enkaz şehre’ dönen Doğu Guta’nın Arbin mahallelerini havadan görüntüledi. Çekimlerde az sayıdaki insanın motosiklet, otomobil ve kamyonetlerine eşyalarını yükleyerek yola dizildiği görülüyor. Görüntülerde insanlar, çok ağır hasar almış apartmanlar, tahrip olmuş tozlu yollar göze çarpıyor. Dış cephesi tamamen yıkılmış apartmanların odaları, terasları görüntüye yansıyor.
TAHLİYELER SÜRÜYOR
Rusya’nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta’nın Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden zorunlu tahliyeler, 22 Mart’ta başlamıştı. Önceki akşam da hasta ve yaralılar ile askeri muhalif unsurları taşıyan yaklaşık 6 bin 800 kişinin bulunduğu, 122 otobüs ve 7 hasta nakil aracından oluşan beşinci konvoyun ülkenin orta kesimindeki Hama’ya ulaştığı öğrenildi. Konvoyun Hama’dan muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalındaki geçici barınma merkezlerine gitmesi bekleniyor. AA’ya göre geçen hafta başlayan zorunlu tahliyelerde bölgeden çıkanların sayısı 18 bini aştı. Haresta ilçesinde tahliyeler tamamlandı, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma’da tahliye sürecinin devam etmesi bekleniyor. Zorunlu göç devam ederken Esad rejimi ve destekçilerinin binlerce kişiyi katlettiği Doğu Guta’nın Duma ilçesi ise hâlâ abluka altında.
Önceki gün Doğu Guta’dan 7 bin kişi daha tahliye edildi.
BİLGİ NOTU
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 24 Şubat’ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta’da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun bombardımanı ve saldırıları altında muhaliflerin
direnişi çözülmeye başlamıştı.
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