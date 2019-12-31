Eniştesiyle aldattı, damat görüntülerini düğünde ekrana yansıttı
Çin'de bir düğünde yaşananlar davetlileri şoke etti.
Düğünde damat, dev ekrana gelinin görüntüsünü yansıttı. Görüntüde gelin, 6 aylık hamile olan kız kardeşinin kocasıyla ilişkiye giriyordu.
Damat gelini, sadakatsizliği ve kız kardeşinin eşiyle olan ilişkisinden dolayı küçük düşürmek istedi ve bu yüzden skandal görüntüleri 5 dakika boyunca, aile ve arkadaşlarının gözleri önünde dev ekrandan yansıttı.
Davetliler de o anın görüntülerini yakalayıp internette paylaştı ve sonrasında görüntüler internette viral oldu.
Bazı kişiler olayın gerçek olduğuna inansa da bazıları bunun bir video uygulamasının reklam kampanyası olduğunu düşünüyor.
Skandal görüntüler çiftin sahneye çıkmasıyla başlıyor.
Tören sahibi kalabalığa "Şimdi size yeni evlilerin nasıl büyüdüğünü videolarla göstereceğiz" diyor.
Sonrasında gelinin, eniştesiyle olan görüntüleri açılıyor.
Damat geline dönüp "Bilmediğimi mi sandın?" diye soruyor.
Olayla ilgili video Çin sosyal medya platformu Weibo'dan kaldırıldı, ancak hala Twitter'da yayınlanıyor.
#姐夫门— 阿祥 (@broplgxkfre) December 27, 2019
在婚礼现场新郎把新娘和新娘姐夫的操逼视频放到婚庆大荧幕上 现场尼玛全都是亲戚啊 真尼玛的刺激 新郎还来一句 你以为我不知道嘛 pic.twitter.com/PsZjsFkfgs
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle