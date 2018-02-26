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    Enişte rakiplerine büyük fark attı

    Kazım DOĞAN / FRANKFURT
    26.02.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanlığı için pazar günü yapılan seçimin ilk turunda, Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Peter Feldmann büyük fark attı. Eşi Türkiye kökenli olan Feldmann’ın oyları yüzde 46’ya ulaştı. CDU adayı Bernadette Weyland’ın oyları yüzde 25.4’te kaldı.

    GEÇEN seçimde Peter Feldmann, CDU’lu İçişleri Bakanı Boris Rhein ile yarışmıştı. Seçimin ilk turunu Rhein yüzde 39 ile önde bitirmişti. Ancak ilk turda yüzde 33 alan Feldmann, ikinci turda yüzde 57.4 oyla, 17 yıllık CDU hakimiyetine son vermiş ve Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.
    Seçimin ikinci turu yüzde 46 oranında oy alan SPD adayı Peter Feldmann ile yüzde 25.4 oranında oy alan CDU adayı Bernadette Weyland arasında 11 Mart’ta yapılacak. Bu seçimi kazanan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı olacak.
    İlk turda iyi sonuç aldıklarını belirten Feldmann, “Önemli olan ikinci turda da seçmeni hareketlendirebilmek. Önemli bir başarı yakaladık. Bu başarıyı ikinci turda da tekrarlamak istiyoruz” dedi.

    Enişte rakiplerine büyük fark attı

    WEYLAND: İLK HEDEFE ULAŞTIK
    CDU adayı Bernadette Weyland, ilk hedefe ulaştıklarını belirterek, ikinci tur için hazırlıklara hemen başlayacaklarını ve seçmeni hareketlendireceklerini söyledi. Weyland seçmenin sürekli kendini gündemde tutan birisi yerine iş yapan bir büyükşehir belediye başkanı adayını tercih edeceğine inandığını söyledi.

    Enişte rakiplerine büyük fark attı

    SOL PARTİ NE YAPACAK?
    Seçimde Frankfurt eski Uyum Encümeni, Yeşil adayı Nargess Eskandari Grünberg yüzde 9.3, Sol Parti adayı Janine Wissler yüzde 8.8, FDP üyesi bağımsız aday Volker Stein 5.9 oranında oy aldı. Sol Partili Wissler, alınan sonucun kendileri açısından başarı olduğunu, ikinci turda Feldmann’a destek açıklaması yapılıp yapılmayacağını arkadaşlarıyla görüştükten sonra karar verileceğini söyledi.
    Pazar günü yapılan seçime katılım oranı 2012 yılında olduğu gibi yüzde 37’de kaldı.

    Etiketler: Frankfurt seçim , Enişte fark attı , avrupadan haberler
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